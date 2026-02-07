Pasaporte chileno vuelve a liderar en Latinoamérica: ¿Por qué es el "más poderoso" de la región?

02 jul. 2026 - 17:30 hrs.

¿Qué pasó?

El pasaporte chileno sigue manteniendo el liderazgo regional, ratificando su posición como el "más fuerte de Latinoamérica", según la edición 2026 del Global Passport Index, estudio que compara la capacidad de los documentos de viaje de distintos países.

En esta versión, Chile avanzó una posición respecto del año pasado y se instaló en el puesto 46 a nivel mundial, con una puntuación de 83,07 sobre 100, manteniendo el liderazgo regional.

Atrás los siguen Brasil, en el puesto 49, Argentina en el número 52, y Uruguay en el 53.

¿Por qué el pasaporte chileno lidera en Latinoamerica?

Para entender el poderío del documento chileno, hay que saber en qué consiste el Global Passport Index.

Elaborado por Global Citizen Solutions, analiza 199 pasaportes y evalúa tres grandes dimensiones: movilidad internacional, oportunidades de inversión y calidad de vida, a diferencia de otros rankings centrados únicamente en el acceso sin visa.

Según la compañía, el desempeño de Chile se explica principalmente por la solidez de sus fundamentos económicos e institucionales, más que debido al peso de un único indicador.

Aun así, el estudio sitúa el factor de calidad de vida como uno de los principales impulsores de la posición de nuestro país. En contraste, identifica como su principal debilidad el atractivo para la inversión, aspecto que impediría tener una ubicación aún mejor dentro del ranking mundial.

Otros factores

Otro de los elementos considerados es la movilidad internacional. El informe señala que el pasaporte chileno permite ingresar sin visa a 105 destinos, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Francia, China y Japón.

A nivel global, Suecia lidera el Global Passport Index 2026 como el pasaporte más poderoso del planeta. El grupo de los primeros lugares también incluye a Suiza, Finlandia, Alemania y Dinamarca, mientras que Estados Unidos figura en el décimo puesto.