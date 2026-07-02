Para enfrentar crisis laboral: Gobierno anuncia subsidios a la contratación equivalentes al 50% del sueldo mínimo

02 jul. 2026 - 17:21 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de la tercera sesión de la Mesa Interministerial para el Empleo, el Ejecutivo comunicó un paquete de medidas urgentes destinadas a mitigar el complejo escenario laboral del país, gatillado tras el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que situó la desocupación nacional en un 9,4% durante el trimestre marzo-mayo de 2026. La instancia, realizada en el Palacio de La Moneda, reunió a las carteras de Economía, Trabajo y Mujer para delinear una estrategia de contención inmediata frente a los índices de cesantía.

Al término de la reunión, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, anunció la apertura de un fondo de emergencia compuesto por 5.000 subsidios estatales para la generación de nuevos puestos de trabajo. Las postulaciones se habilitarán a mediados de julio, canalizándose a través del Ministerio del Trabajo y bajo la administración técnica del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

Detalles y alcance del beneficio

El programa gubernamental consistirá en una bonificación equivalente al 50% del ingreso mínimo mensual, lo que representa un monto superior a los 270 mil pesos, por un periodo continuo de cuatro meses. De acuerdo con lo detallado por la autoridad, la iniciativa tiene un carácter estrictamente focalizado en plazas laborales nuevas y contará con un tope máximo de 200 contrataciones subsidiadas por cada empresa, resguardando así la distribución equitativa de los recursos.

Por su parte, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, destacó que esta herramienta opera como una vía de activación rápida mientras se implementan políticas estructurales de mayor aliento. “El Gobierno cuenta con instrumentos de mediano plazo, una de ellas es el subsidio unificado al empleo, que parte en octubre, por ley”, precisó el secretario de Estado, aclarando que esta primera etapa busca anticiparse a dicha normativa y estará abierta de manera universal para todo tipo de trabajador.

Enfoque regional y críticas a la gestión anterior

La estrategia de reactivación laboral también contempla una fuerte articulación con las administraciones locales. El Ejecutivo confirmó que ya existen recursos comprometidos en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y los gobiernos regionales de Coquimbo y La Araucanía para levantar otros 500 empleos estables. En paralelo, los ministerios se encuentran reevaluando las asignaciones del subsidio 889 orientado específicamente al resguardo de las zonas extremas del país.

Finalmente, el biministro Mas entregó una lectura política a la actual presión del mercado laboral, atribuyendo la persistencia de las cifras de desocupación, que acumulan un largo periodo sobre el umbral del 8% y un estancamiento en el segmento femenino, a factores heredados de la anterior gestión.

“Lo que hemos heredado es el resultado de unas malas políticas públicas implementadas en el pasado y que tienen consecuencias hoy día”, enfatizó la autoridad, asegurando que los nuevos lineamientos apuntan a revertir de forma acelerada la falta de oportunidades para los trabajadores que buscan empleo por primera vez.

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