Ivette Vergara queda en libertad y apercibida tras formalización por conducción temeraria: Su licencia sigue retenida

17 ag. 2026 - 13:20 hrs.

¿Qué pasó?

La animadora Ivette Vergara quedó en libertad y apercibida luego de la audiencia realizada este lunes en el Centro de Justicia, donde fue formalizada por el delito de conducción temeraria tras el episodio en que fue sorprendida circulando a exceso de velocidad.

Durante la jornada, su defensa había adelantado que solicitaría una salida alternativa al procedimiento, específicamente una eventual suspensión condicional.

Finalmente, Vergara quedó apercibida y se fijó para el lunes 26 de octubre, a las 11:00 horas, una audiencia destinada a explorar una salida alternativa.

Licencia permanecerá retenida por 45 días

Además de la causa penal, la animadora ya había enfrentado un procedimiento ante el Juzgado de Policía Local por la infracción relacionada con el exceso de velocidad.

Tras pagar la multa correspondiente, su licencia de conducir quedó retenida y permanecerá en esa condición durante 45 días.

Durante este periodo, Vergara deberá esperar el avance de la causa relacionada con el delito por el que fue formalizada.

La versión de su defensa

El reciente hecho ocurrió este fin domingo, luego de que Carabineros detectara que el vehículo que conducía circulaba presuntamente a 161 kilómetros por hora. Sin embargo, su defensa cuestionó la medición y aseguró que la animadora reconoce haber excedido el límite de velocidad, pero niega haber alcanzado la velocidad registrada por el radar.

Su abogado, Pablo Aqueveque, sostuvo que Vergara cree que dicha velocidad podría corresponder a otros vehículos que la habrían adelantado momentos antes.

Todo sobre Ivette Vergara