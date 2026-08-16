Detienen a Ivette Vergara por presunta conducción temeraria en la Costanera Norte

16 ag. 2026 - 21:05 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este domingo se conoció que la periodista y figura televisiva Ivette Vergara fue detenida por el presunto delito de conducción temeraria en la autopista Costanera Norte, en la Región Metropolitana.

Ivette Vergara detenida por conducción temeraria

Según información recabada por el periodista de Meganoticias, Andrés Pruzzo, la comunicadora pasaría a control de detención mañana lunes por el delito de "conducción temeraria".

Actualmente, Vergara permanece detenida en la 37° Comisaría de Vitacura, en el sector oriente de Santiago.

Si bien Meganoticias pudo confirmar la detención, Carabineros no ha querido entregar información detallada respecto al contexto de esta información.

¿Qué es la conducción temeraria?

De acuerdo a la Ley N° 21.495, la conducción temeraria ocurre cuando el conductor sobrepasa en más de 60 km/h el límite de velocidad máxima de una vía urbana o rural.

Dentro de las sanciones, se encuentra la prisión en su grado máximo (de 41 a 60 días) o presidio menor (de 61 días a 5 años) si hay agravantes.

También se consideran multas de entre 2 y 10 UTM (entre $143.298 y $716.490) y la suspensión de la licencia por seis meses la primera vez, cinco años en una reincidencia y de por vida en una tercera oportunidad.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

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