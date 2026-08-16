Denuncian nueva estafa telefónica para obtener datos bancarios: Supuesta ejecutiva tiene información de la víctima

16 ag. 2026 - 16:44 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva modalidad de estafa telefónica fue denunciada luego de que el influencer y asesor financiero, Cristóbal López Lagos, recibiera una llamada de una supuesta ejecutiva que buscaba obtener información de su tarjeta bancaria.

Se trata del denominado “vishing”, concepto que combina voice y phishing, y que consiste en utilizar llamadas telefónicas para engañar a las víctimas y conseguir información personal o financiera.

Supuesta ejecutiva conocía información de la víctima

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la denuncia es que la mujer ya contaba con información personal y financiera de López, por lo que no comenzó solicitándole datos básicos como el RUT, algo que suele ocurrir en otras estafas telefónicas.

Durante la llamada, la supuesta ejecutiva aseguró que el influencer mantenía cuatro cuotas pendientes de un seguro que efectivamente había contratado. Además, le mencionó dos cuentas bancarias que, según López Lagos, no correspondían a las que él tenía.

“Mejor me voy a acercar por mi propia cuenta al banco”

La mujer le explicó que existía un supuesto beneficio que permitiría condonar las cuotas pendientes y dejar la deuda saldada. Sin embargo, posteriormente le solicitó los 16 dígitos de su tarjeta bancaria, ante lo cual López Lagos sospechó de la situación y respondió: “Mejor me voy a acercar por mi propia cuenta al banco”.

Tras esta respuesta, la supuesta ejecutiva terminó la llamada. El influencer posteriormente compartió el registro en sus redes sociales para advertir a sus seguidores sobre este tipo de engaños.

El caso genera especial preocupación por la cantidad de antecedentes que manejaba la persona que realizó la llamada, ya que estos datos permitieron construir un relato que parecía verosímil y que incluía información real sobre un producto financiero contratado por la víctima.

Ahora, uno de los puntos que se busca esclarecer es de dónde fueron obtenidos estos datos personales, considerando que podrían haber estado disponibles públicamente en Internet o haber sido obtenidos mediante alguna otra vía.