Lluvia y tormentas eléctricas marcarán este viernes en Santiago: ¿A qué hora lloverá con mayor intensidad?

02 oct. 2026 - 08:38 hrs.

¿Qué pasó?

Santiago tendrá este viernes una jornada de tiempo cambiante: la lluvia aparecerá durante la mañana en distintos sectores, el cielo podría abrirse al mediodía y las precipitaciones regresarían durante la tarde, acompañadas por la posibilidad de tormentas eléctricas.

El pronóstico para este viernes

La inestabilidad ya se ha manifestado en algunos puntos de la capital. Alejandro Sepúlveda, periodista especialista en meteorología de Mega, señaló: “Este viernes, amanece bien inestable la atmósfera en buena parte del país. Está el cielo cubierto a esta hora en Santiago, hemos registrado ya tormentas eléctricas en sectores de la parte sur y Cordillerana del Gran Santiago, así como también en zonas de O'Higgins y la región del Maule, que se ha sacado los premiados”.

La actividad eléctrica, eso sí, no será generalizada. “Recuerde que cuando se dan las tormentas eléctricas, son locales, son puntuales. No es generalizado, por ejemplo, para toda la región metropolitana”, explicó el meteorólogo.

¿A qué hora lloverá en Santiago?

Durante la mañana se esperan precipitaciones intermitentes y de distinta intensidad. En algunos sectores podrían caer solo algunas gotas, mientras que en otros se desarrollarán chubascos más importantes.

Hacia el mediodía podría producirse una pausa, con claros de sol y menor nubosidad. La temperatura alcanzaría los 20°C e incluso podría llegar a los 21°C.

La situación cambiaría nuevamente durante la tarde. “En la tarde, después de las cinco o seis de la tarde, aparecen entonces las precipitaciones”, anticipó Sepúlveda.

A partir de ese momento, la lluvia podría presentarse de manera más constante, aunque seguirá teniendo características de chubascos, por lo que su intensidad variará entre un sector y otro.

Posibilidad de tormentas eléctricas y granizo

La actividad eléctrica podría volver a desarrollarse durante la tarde y extenderse hasta pasada la medianoche.

“Esto es así, es sectorizado, en donde se desarrolla la nube es en donde tenemos tormentas eléctricas”, explicó Sepúlveda, quien también advirtió que existe posibilidad de granizo en sectores puntuales.

Los vientos, en tanto, podrían alcanzar hasta 40 kilómetros por hora durante la tarde.

¿Cuánta lluvia caerá?

Los montos serán muy variables dentro de la Región Metropolitana.

“Dar montos es infructuoso, porque habrá sectores de cordillera que van a superar los 20 milímetros, en otros sectores del valle unas gotas, y en otros pueden caer 3, 4 milímetros. Entonces, bien dispar”, detalló el especialista.

Hacia Melipilla, Curacaví y María Pinto se esperan precipitaciones más débiles y mayores claros de sol, aunque la presencia de nubes de tormenta podría generar cambios puntuales.

De esta manera, el viernes estará marcado por una evolución irregular: lluvia durante distintos momentos de la mañana, una apertura cerca del mediodía y un nuevo aumento de las precipitaciones durante la tarde, cuando también crecerá la posibilidad de tormentas eléctricas.

Seguirá inestable los próximos días.

El tiempo continuará variable durante el fin de semana. Para este sábado se espera cielo nublado a parcial durante la tarde, con posibilidad de algunas gotas, especialmente en sectores cercanos a la cordillera, y temperaturas cercanas a los 20°C.

El domingo, en tanto, aumentará la nubosidad y se mantendrá la probabilidad de precipitaciones durante la tarde.

La inestabilidad también se extenderá hacia la próxima semana. Según el pronóstico, podrían registrarse precipitaciones en Santiago desde la tarde del lunes y durante martes y miércoles, con mayor continuidad durante estas dos últimas jornadas.