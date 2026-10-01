Alejandro Sepúlveda afirma que este jueves podría terminar con precipitaciones pese al calor y adelanta cuánto llovería el viernes

01 oct. 2026 - 08:06 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves se esperan 27°C de máxima en Santiago, una temperatura calurosa en comparación con lo registrado en los últimos días. Pero esto no sería impedimento para que caigan algunas precipitaciones.

Aunque sería una jornada calurosa, la inestabilidad podría dejar precipitaciones muy acotadas, principalmente en sectores cordilleranos y precordilleranos. Aunque no se descarta que lleguen a la ciudad.

¿Qué se sabe de las precipitaciones de este jueves?

Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Mega, explicó que la nubosidad irá cambiando durante el día y que la posibilidad de precipitaciones aparece hacia la tarde.

“Durante la mañana de este jueves vamos a quedar con nubosidad parcial, cerca del mediodía con escasas nubes y en la tarde se vuelve a nublar. Y está tan movido esto que del calor que vamos a sentir hoy, no se puede descartar que terminemos con precipitaciones el día en sectores de la Región Metropolitana”, señaló.

La posibilidad aumentaría después de las 17:00 o 18:00 horas. “Pero es una probabilidad, no estoy diciendo que vaya a llover. Pueden caer en el sector de Cordillera, precordillera, unos goterones, y en una de esas se escapa alguno para la ciudad”, precisó.

“Pero de caer algo sería mínimo, unas gotitas, y si es que. No va a llover”, aclaró.

El escenario será distinto durante el viernes, cuando las precipitaciones podrían extenderse de manera más constante y alcanzar distintos sectores de Santiago con cantidades variables.

¿Cuánto llovería este viernes?

Durante la mañana podrían presentarse chubascos aislados, alternados con claros de sol. Sepúlveda ejemplificó el comportamiento que podría tener la jornada: “Puede estar cayendo un chubasco en Puente Alto y en Pudahuel hay un tremendo sol. Eso es durante la mañana, inestable la mañana”.

Hacia la tarde, el panorama cambiaría y las precipitaciones serían más continuas. “Ya por la tarde, hacia el atardecer, hacia la noche, la lluvia será más constante, más continua”, indicó.

Los montos también variarían dependiendo del lugar. En sectores cordilleranos podrían superar los 15 o 20 milímetros, mientras que en la ciudad de Santiago se proyectan diferencias entre comunas.

“Ahora, en la ciudad de Santiago es bien disímil. Podríamos tener cuatro milímetros en un sector, en otros ocho, en otros tres, en otros nueve”, detalló.

Además, el periodista llamó la atención sobre la posibilidad de vientos de hasta 40 kilómetros por hora y de tormentas eléctricas aisladas.

También podrían caer gotas el fin de semana

La inestabilidad no terminaría el viernes. Para el sábado y domingo también aparece la posibilidad de precipitaciones durante las tardes y noches.

“De hecho, sábado y domingo en las tardes también aparece la probabilidad de goterones”, sostuvo Sepúlveda.

“Y espérate la próxima semana. La próxima semana sí que viene más raro todavía”, adelantó.

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