Día Internacional del Café: Estas son las promociones que ofrecen las marcas en Chile

01 oct. 2026 - 07:58 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café, una fecha que rinde homenaje a una de las bebidas más populares del mundo.

La jornada también llegó con promociones para los fanáticos del café en Chile. Varias marcas prepararon ofertas especiales para este día, entre ellas Dunkin', Krispy Kreme, Bonafide, Pronto Copec y Juan Valdez.

A continuación, revisa las principales promociones disponibles durante este jueves 1 de octubre.

Promociones por el Día Internacional del Café

Dunkin' Donuts

Dunkin' Donuts regalará una Donut Classic por la compra de cualquier café durante este jueves.

La promoción estará disponible desde Arica hasta Punta Arenas, en todos los locales Dunkin' de Chile.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Meganoticias (@meganoticiascl)

Krispy Kreme

Krispy Kreme también se sumó a la celebración con una promoción que contempla un café y una Doughnut totalmente gratis.

La oferta será válida por un Americano de 8 oz más una Doughnut Basic a elección.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Krispy Kreme Chile (@krispykreme_cl)

Bonafide

Otra alternativa estará disponible en Bonafide, cadena que celebrará el Día Internacional del Café con precios especiales durante todo este jueves 1 de octubre.

La marca ofrecerá sus cafés simples a $1.000. Entre las alternativas disponibles se encuentran el Americano simple, Cortado simple y Espresso simple.

También habrá opciones para quienes prefieran una preparación más grande. Los cafés dobles tendrán un valor de $2.000 e incluyen Americano, Cortado y Espresso.

Bonafide

Pronto Copec

Los clientes que sean parte del programa Full Copec podrán comprar dos cafés tamaño S por $3.000 durante este jueves 1 de octubre.

Para acceder al precio especial será necesario dictar el RUT al momento de la compra o pagar mediante la aplicación correspondiente.

Además, algunas tiendas Pronto Copec tendrán activaciones especiales durante la jornada, donde se entregarán cientos de cafés gratis por local.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pronto Copec (@prontocopec_cl)

Juan Valdez

Juan Valdez también tendrá una oferta especial durante el Día Internacional del Café en sus locales Stand Alone, es decir, aquellos que funcionan fuera de estaciones de servicio.

Durante este 1 de octubre, los clientes podrán acceder a dos cafés de tamaño mediano por $3.000.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Valdez® Cafe? Chile (@juanvaldezcafechile)

Así, quienes quieran aprovechar las promociones del Día Internacional del Café tendrán distintas alternativas durante este jueves, desde cafés y productos gratuitos hasta preparaciones a precios especiales y ofertas para compartir.

Todo sobre Descuentos