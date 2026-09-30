Con funcionamiento 24/7 y cámaras: Llega nuevo módulo de seguridad a Plaza de Armas

30 sept. 2026 - 08:25 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo punto de seguridad comenzó a instalarse este miércoles frente a la Municipalidad de Santiago, en plena Plaza de Armas. El módulo funcionará las 24 horas y contará con cámaras conectadas al sistema de monitoreo municipal.

Se trata del segundo módulo de estas características que llega a la comuna, luego del instalado en el barrio Meiggs. La iniciativa corresponde a una donación de la comunidad china en Chile y cuenta con la colaboración de la Municipalidad de Santiago y la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meiggs.

Un punto fijo de seguridad durante las 24 horas

El módulo estará ubicado frente al edificio consistorial y contará permanentemente con personal de seguridad municipal, incluyendo fines de semana y altas horas de la noche. En su interior también se podrán visualizar las imágenes del circuito de cámaras que actualmente son monitoreadas desde la Sala Prat.

Además, desde este punto se mantendrá comunicación con Carabineros y los equipos municipales, de manera que las personas puedan acudir ante una emergencia y desde allí coordinar la respuesta correspondiente.

La instalación se concreta en uno de los sectores más concurridos de la capital y busca sumar un punto fijo de atención en la Plaza de Armas.

“Una muy buena señal de colaboración”

El presidente de la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meiggs, Adolfo Numi, destacó que el proyecto reúne a la comunidad china, el sector privado y el municipio.

“Es una medida de seguridad, una señal, urbanismo táctico, también una señal de colaboración. Esta es una señal de colaboración internacional, público-privada, en que la comunidad china, que son socios nuestros, han donado a la ciudad de Lishui, porque la ciudad de Lishui es la ciudad de donde proviene mayoritariamente los comerciantes chinos de nuestro barrio”, señaló.

“Se va a instalar acá (en Plaza de Armas) sin perjuicio de que originalmente estaba pensado para el barrio (Meiggs), porque entendemos que esto es una muy buena señal de colaboración entre los barrios”, sostuvo.

Numi también destacó el diseño del módulo y su iluminación, considerando su funcionamiento durante la noche. “Resuelven muchas cuestiones en puntos críticos, y también tienen un tema estético. Mejoran el entorno. No es casualidad que tenga luces, esto es para que funcione muy bien de noche, y estamos convencidos de que esto va a ayudar a resolver el problema de la Plaza de Armas”, afirmó.

También sumarán puntos de control en Meiggs

La instalación en la Plaza de Armas se suma a nuevos puestos de menor tamaño que serán habilitados en el barrio Meiggs.

Dos de ellos están contemplados para Alameda con San Alfonso y Exposición con Sazié. En total, serán ocho casetas de este tipo distribuidas en distintos puntos del barrio.