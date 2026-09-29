Incluida la RM: Meteorología emite aviso por dos días con rachas de viento de hasta 70 km/h en sectores de siete regiones

29 sept. 2026 - 19:38 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por "viento normal a moderado" para sectores de siete regiones del país. La condición se presentaría con rachas de hasta 70 km/h.

Aviso por vientos en siete regiones

De acuerdo al organismo, el aviso se origina en un "sistema frontal" y estará vigente entre la madrugada del viernes 2 y la noche del sábado 3 de octubre.

En concreto, la advertencia de la DMC fue emitida para sectores de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

¿Cuál será la intensidad del viento?

A continuación se presenta la intensidad que alcanzará el viento, expresada en km/h:

Región de Coquimbo

Cordillera: 25-40 - rachas 70 (viernes 2).

Región de Valparaíso

Cordillera: 25-40 - rachas 70 (viernes 2).

Región Metropolitana

Percordillera: 25-40 - rachas 50 (viernes 2).

(viernes 2). Cordillera: 25-40 - rachas 70 (viernes 2).

Región de O'Higgins

Percordillera: 25-40 - rachas 50 (viernes 2).

(viernes 2). Cordillera: 25-40 - rachas 70 (viernes 2).

Región del Maule

Percordillera: 25-40 - rachas 50 (viernes 2) y 25-40 - rachas 50 (sábado 3).

(viernes 2) y (sábado 3). Cordillera: 25-40 - rachas 70 (viernes 2).

Región de Ñuble

Percordillera: 25-40 - rachas 50 (viernes 2) y 25-40 - rachas 50 (sábado 3).

(viernes 2) y (sábado 3). Cordillera: 25-40 - rachas 70 (viernes 2).

Región del Biobío

Percordillera: 25-40 - rachas 50 (viernes 2) y 25-40 - rachas 50 (sábado 3).

(viernes 2) y (sábado 3). Cordillera: 25-40 - rachas 70 (viernes 2).

Sistema de alerta meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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