¿Qué día de esta semana se esperan precipitaciones en Santiago?

29 sept. 2026 - 05:18 hrs.

¿Qué pasó?

Santiago se prepara para recibir precipitaciones en los próximos días. De acuerdo con los datos entregados por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el agua volverá a la capital a medida que se acerque el fin de semana.

¿Qué día se esperan precipitaciones?

El organismo indicó que la lluvia llegaría este viernes 2 de octubre, marcando el inicio del segundo mes de la primavera con un panorama templado pero inestable en la zona central.

El pronóstico oficial detalla que la nubosidad comenzará a incrementarse de forma progresiva desde las primeras horas de la jornada.

Sin embargo, el fenómeno meteorológico se concentrará principalmente durante la tarde y la noche del viernes.

En estos periodos se prevé la presencia de chubascos débiles e intermitentes en la cuenca de Santiago, acompañados por un descenso gradual de las temperaturas máximas.

En cuanto a las temperaturas esperadas para el viernes 2 de octubre, los termómetros registrarán:

Temperatura mínima: 11°C

Temperatura máxima: 19°C

Este rango mantendrá un ambiente fresco durante la mañana, alcanzando una máxima tibia antes de la llegada de las precipitaciones más notorias.

Las condiciones templadas permitirán que las lluvias no vengan acompañadas de un frío extremo, aunque se sugiere vestir por capas para adaptarse a los cambios térmicos del día.

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