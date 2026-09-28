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Las 8 comunas de la Región Metropolitana que tendrán cortes de luz este martes 29 de septiembre

¿Qué pasó?

Enel Distribución informó que ocho comunas tendrán cortes de luz para este martes 29 de septiembre en la Región Metropolitana. Esto se debe principalmente a trabajos programados, los que se pueden extender por gran parte del día.

Según lo informado por el organismo, se trata de sectores de Maipú, Estación Central y Las Condes, entre otras, las que verán interrumpido su servicio, por ejemplo, hasta ocho horas.

En caso de cualquier emergencia, Enel tiene a disposición sus canales oficiales para realizar consultas o reclamos a raíz de estos cortes.

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Las comunas que tienen cortes de luz programados

A continuación, te mostramos las ocho comunas con cortes de luz programados para este lunes en la Región Metropolitana:

Maipú (desde las 10:00 a las 18:00 horas)

Maipú (desde las 10:00 a las 18:00 horas)

Macul (a partir de las 11:00 hasta las 18:00 horas)

Santiago (entre las 10:30 y las 16:30 horas)

Ñuñoa (entre las 10:30 y las 17:30 horas)

Estación Central (a partir de las 09:30 horas hasta las 17:30 horas)

Las Condes (entre las 10:00 y las 16:00 horas)

Recoleta (desde las 09:30 hasta a las 15:30 horas)

Vitacura (a partir de las 10:00 hasta las 16:00 horas)

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