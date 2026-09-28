Las 8 comunas de la Región Metropolitana que tendrán cortes de luz este martes 29 de septiembre

28 sept. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución informó que ocho comunas tendrán cortes de luz para este martes 29 de septiembre en la Región Metropolitana. Esto se debe principalmente a trabajos programados, los que se pueden extender por gran parte del día.

Según lo informado por el organismo, se trata de sectores de Maipú, Estación Central y Las Condes, entre otras, las que verán interrumpido su servicio, por ejemplo, hasta ocho horas.

En caso de cualquier emergencia, Enel tiene a disposición sus canales oficiales para realizar consultas o reclamos a raíz de estos cortes.

Las comunas que tienen cortes de luz programados

A continuación, te mostramos las ocho comunas con cortes de luz programados para este lunes en la Región Metropolitana:

Maipú (desde las 10:00 a las 18:00 horas)

Maipú (desde las 10:00 a las 18:00 horas)

Macul (a partir de las 11:00 hasta las 18:00 horas)

Santiago (entre las 10:30 y las 16:30 horas)

Ñuñoa (entre las 10:30 y las 17:30 horas)

Estación Central (a partir de las 09:30 horas hasta las 17:30 horas)

Las Condes (entre las 10:00 y las 16:00 horas)

Recoleta (desde las 09:30 hasta a las 15:30 horas)

Vitacura (a partir de las 10:00 hasta las 16:00 horas)

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