Poduje propone demoler edificios "tomados por el narco" en población Las Dunas tras asesinato de carabinero en Lo Espejo

28 sept. 2026 - 21:45 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, compartió una publicación desde la población Las Dunas en Lo Espejo, sector donde fue asesinado el cabo segundo Cristopher Andrés Aguilera Fernández durante un procedimiento de Carabineros.

El secretario de Estado llegó hasta la zona donde ocurrió el crimen y señaló que trabaja junto a la Municipalidad de Lo Espejo en un proyecto que considera la demolición de algunos edificios del sector. Según explicó, la intervención también contempla recuperar espacios actualmente deteriorados.

"Es uno de los sectores más complejos, y donde nos ha pedido la alcaldesa de Lo Espejo, con la que vamos a hacer un trabajo en conjunto, que podamos hacer una intervención para poder demoler los edificios que están tomados por el narco, que son un espacio central de la población y que tiene atemorizados, aterrorizados al resto de los vecinos", sostuvo.

El proyecto que prepara el Gobierno

La propuesta también considera modificar el entorno del parque Pablo Neruda, que describió como "absolutamente deteriorado". De acuerdo con Poduje, el espacio tendría continuidad hacia el sector de Las Dunas, donde se proyecta levantar un memorial dedicado al funcionario de Carabineros fallecido.

El secretario de Estado también planteó que el lugar podría incorporar nuevos espacios para los vecinos, con otras intervenciones que podrían realizarse desde distintos ministerios:

"Una forma de recuperar esos espacios es que este lugar pueda ser un parque. Que podamos construir las canchas de fútbol que unos vecinos nos pidieron. Que podamos hacer un lugar de calistenia y que pueda ser un parque cerrado con seguridad. Pero como complemento de otras intervenciones que probablemente se van a hacer desde otros ministerios, incluyendo Seguridad", señaló.

Durante su visita, Poduje también informó que había dejado una corona de flores en la comisaría y entregó sus condolencias a los compañeros y familiares del cabo segundo Cristopher Aguilera.