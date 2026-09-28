EN VIVO: Sigue el primer capítulo de Prohibida Obsesión

28 sept. 2026 - 21:00 hrs.

Este lunes se estrena "Prohibida Obsesión", la nueva teleserie nocturna de Mega, y puedes seguir su primer capítulo en vivo a través de nuestra señal online.

La producción llega con una historia marcada por relaciones prohibidas, infidelidades y conflictos amorosos, donde la vida de un exitoso arquitecto da un vuelco al conocer a una joven de 20 años.

El estreno está programado para las 22:00 horas, después de "Reunión de superados". Luego, a las 23:00 horas, será el turno de un nuevo capítulo de "Volverías con tu ex? 2".

El romance de Luciano y Bárbara

La historia gira en torno a Luciano (Diego Muñoz), un hombre de 50 años que cree tener la vida perfecta: una familia, una profesión y un grupo entrañable de amigos.

Sin embargo, todo cambia cuando se cruza con Bárbara (Fernanda Finsterbusch), una intensa veinteañera con quien vivirá una aventura de una noche que cruzará todos los límites.

La producción también reúne a otros personajes que enfrentan sus propios conflictos. Andrés Velasco como Dante, Mónica Godoy como Paloma, Nicolás Poblete como Gaspar y Celine Reymond como Vivi son parte del elenco.

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