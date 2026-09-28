EXCLUSIVO | Sintonía 1533: PDI y Fiscalía Sur van tras 28 presuntos miembros del PCC, la mayor banda criminal de Brasil

28 sept. 2026 - 08:14 hrs.

Un amplio operativo para detener a presuntos integrantes del Primeiro Comando da Capital (PCC), la mayor organización criminal de Brasil, desarrolla desde esta madrugada la Policía de Investigaciones (PDI) junto con la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, según pudo averiguar Mega Investiga.

El procedimiento, denominado “Operación Sintonía 1533”, contempla diligencias contra 28 imputados, entradas y registros en seis domicilios de la Región Metropolitana e intervenciones simultáneas en ocho recintos penitenciarios ubicados entre Arica y el Biobío.

Los investigados son indagados inicialmente por los delitos de tráfico de drogas y asociación criminal para el tráfico de drogas. De acuerdo con antecedentes conocidos por Mega Investiga se trataría de personas que no solo mantenían contactos comerciales con delincuentes brasileños, sino que habrían sido formalmente incorporadas al PCC como “hermanos”.

Esta es la primera investigación que detecta y persigue penalmente en Chile a una estructura integrada por presuntos miembros “bautizados” por la organización brasileña.

¿Qué significa “Sintonía 1533”?

El nombre escogido para el operativo contiene dos referencias directas al lenguaje y a la organización interna del PCC.

La facción utiliza la palabra “sintonía” para denominar a sus células o instancias de coordinación. Estas pueden estar a cargo de una cárcel, un territorio o una función específica, como el tráfico de drogas, el manejo de recursos o la aplicación de las reglas internas.

El número 1533, en tanto, es uno de los principales códigos de identificación del Primeiro Comando da Capital. Dentro del sistema alfabético utilizado por la organización, el 15 representa la letra P y cada número 3 corresponde a una C: PCC.

De esta forma, “Sintonía 1533” alude directamente a la estructura, el lenguaje y los símbolos empleados por la organización criminal que la PDI y la Fiscalía Sur buscan desarticular en Chile.

La pista encontrada en São Paulo

El origen de la investigación se encuentra en Brasil y data del año 2022.

Hace cuatro años, tras allanamientos realizados en cárceles del estado de São Paulo, la policía brasileña incautó teléfonos y documentación pertenecientes a miembros del PCC. El análisis de esos antecedentes permitió encontrar conversaciones con números chilenos y fichas de personas que habrían sido incorporadas a la organización en nuestro país.

La información fue remitida a la PDI y permitió identificar a parte de los contactos que permanecían en Chile, tanto en libertad como recluidos en establecimientos penitenciarios.

A partir de esos antecedentes se desarrollaron seguimientos, análisis de comunicaciones y cruces de información policial y penitenciaria durante más de un año.

Desde 2023, el fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, tiene asignada la persecución de las ramificaciones de esta organización brasileña en la Región Metropolitana.

Las diligencias permitieron establecer que los investigados no serían únicamente personas que realizaban negocios con delincuentes vinculados al PCC. Según la tesis de los investigadores, habrían sido incorporados formalmente a la facción mediante el denominado “bautismo”.

Los “hermanos” del PCC

Dentro del PCC, un “hermano” es una persona que ha ingresado oficialmente a la organización.

El proceso requiere la presentación de uno o más integrantes que actúan como padrinos, la aceptación de las normas internas de la facción y el compromiso de cumplir con la llamada “disciplina del Comando”.

Los padrinos responden por la conducta del nuevo miembro, por lo que la invitación se produce después de un período de evaluación. Una vez aceptado, el integrante pasa a formar parte de los registros internos de la organización.

La diferencia es relevante para la investigación chilena. Una banda local puede comprar drogas, facilitar vehículos o participar en operaciones junto al PCC sin que sus integrantes sean reconocidos como miembros formales.

En este caso, en cambio, los antecedentes apuntan a personas que habrían sido “bautizadas” y que, por esa razón, podían recurrir a la red de contactos, protección y apoyo logístico proporcionada por otros “hermanos”.

El brasileño que habría “bautizado” a los chilenos

Una pieza central de la estructura investigada es el brasileño Lucas Leonardo de Oliveira Santos, conocido como “Negrinho”, actualmente recluido en Santiago Uno.

Para los investigadores, De Oliveira Santos es el vínculo más directo entre los imputados chilenos y el PCC. Se le atribuye haber actuado como integrante de la organización y haber “bautizado” a parte de los nuevos “hermanos” identificados en Chile.

Debido a ese rol, será extraído del recinto penitenciario y trasladado ante el tribunal para que la Fiscalía le impute delitos distintos de aquellos por los que ya cumple condena.

De Oliveira Santos está preso por un homicidio en el que reconoció responsabilidad y fue condenado a cinco años de cárcel. De acuerdo con antecedentes publicados anteriormente, disparó en la cabeza, por instrucción de un tercero, a un hombre que mantenía una deuda derivada de una transacción de drogas.

Durante su reclusión ha sido sancionado en distintas oportunidades. En registros efectuados anteriormente en su celda se encontraron teléfonos y armas cortopunzantes, y también fue vinculado con un intento de motín en la cárcel de Puente Alto.

La nueva investigación busca establecer si, mientras permanecía privado de libertad, continuó comunicándose con personas fuera de la cárcel y participó en el reclutamiento o coordinación de integrantes del PCC en Chile.

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