Camioneta cargada con leña ingresó por sector no habilitado a desierto florido: Conductor fue identificado y se le cursará parte

27 sept. 2026 - 14:31 hrs.

¿Qué pasó?

Registros captaron a una camioneta ingresando por un sector no habilitado y pasando directamente sobre una zona donde comienza a brotar el desierto florido, en el kilómetro 720 de la Ruta 5 Norte, en la comuna de Vallenar.

El registro fue realizado durante la jornada del sábado y entregado a Meganoticias para denunciar la situación ante las autoridades. Según explicó el periodista Rodrigo Chávez, existen caminos y senderos delimitados para recorrer estos sectores, por lo que el vehículo habría ingresado por un lugar que no estaba habilitado para el tránsito.

“Lo hizo conscientemente”, explicó Chávez, quien además detalló que la camioneta iba cargada con leña. Este elemento también será revisado para determinar de dónde fue extraído y si corresponde a vegetación del sector.

La situación fue informada a la Municipalidad de Vallenar, desde donde se indicó que la persona ya fue identificada y que se cursará un parte empadronado. La ordenanza municipal contempla multas de entre 3 y 5 UTM para quienes ingresen con vehículos a sectores no habilitados, además de sanciones por extraer o dañar especies y por abandonar basura o escombros.

“Las personas deben cumplir con las normativas y, por supuesto, resguardar nuestro desierto florido”, explicó Sofía Cid, delegada presidencial de Atacama, haciendo un llamado a respetar los sectores habilitados durante la visita al fenómeno natural.

El llamado cobra especial relevancia considerando la extensión que alcanza este fenómeno. Según los antecedentes entregados por Conaf, la superficie florecida supera los 17 mil kilómetros cuadrados, una extensión incluso mayor que la superficie de la Región Metropolitana.

Mientras en algunos sectores existen senderos claramente marcados, en otros puntos los visitantes deben detenerse a un costado de la carretera para observar y fotografiar la floración y evitar ingresar con vehículos sobre las zonas donde crecen las especies.

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