Desbaratan fiesta clandestina e incautan tres armas de fuego y drogas: Una mujer quedó detenida

27 sept. 2026 - 13:18 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este domingo, en un operativo realizado por Carabineros de la 31.ª Comisaría, se identificó un local donde se realizaba un evento denominado “After Perfecta Musa”, con venta de bebidas alcohólicas y droga.

El procedimiento se efectuó en la comuna de San Ramón y en cumplimiento de una orden de entrada y registro emanada del Juzgado de Policía Local

En el lugar, los funcionarios de Carabineros incautaron tres armas: una pistola Taurus G3, un revólver Smith & Wesson Magnum y un arma a fogueo adaptada para el disparo marca Ekol Volga, además de municiones.

También fueron encontradas diversas sustancias ilícitas que corresponderían a clorhidrato de cocaína, ketamina y marihuana, junto a dinero en efectivo y teléfonos celulares.

En el recinto, además, se decomisó una importante cantidad de bebidas alcohólicas, debido a la presunta venta clandestina detectada durante el procedimiento.

Cabe señalar que el mismo lugar ya había sido intervenido por las autoridades durante 2024.

La detenida quedó a disposición del Ministerio Público y será presentada a control de detención durante esta tarde.