Ofrecen alojamiento y almuerzo gratis: Buscan voluntarios para trabajar en Brasil

27 sept. 2026 - 13:02 hrs.

¿Qué pasó?

Una particular oportunidad para quienes buscan viajar y conocer Brasil abrió una convocatoria para voluntarios que quieran trabajar en un hostal a cambio de alojamiento, almuerzo y tiempo libre.

La propuesta se encuentra en Cumbuco, en el estado de Ceará, una zona reconocida por sus extensas playas, deportes acuáticos y actividad turística, y fue publicada a través de la plataforma Worldpackers.

El programa contempla 30 horas de trabajo semanales, distribuidas en jornadas de seis horas diarias. Las funciones pueden incluir la elaboración, terminación y servicio de comidas, además de labores de limpieza, mantenimiento y orden de los espacios.

Los voluntarios también deberán realizar tareas como preparación de camas y atención en la recepción del hostal, incluyendo procesos de check-in y check-out y apoyo a los huéspedes. La convocatoria además contempla oportunidades para colaborar en la organización de eventos y algunas actividades durante turnos nocturnos.

www.worldpackers.com

¿Qué beneficios ofrece?

A cambio de las horas de colaboración, los participantes reciben alojamiento gratuito en una habitación compartida con otros voluntarios y almuerzo todos los días.

La propuesta también incluye acceso a una cocina equipada, internet de alta velocidad y un espacio para quienes necesiten trabajar de manera remota.

Además, los voluntarios tendrán dos días libres por semana, que podrán utilizar para recorrer las playas de Ceará, practicar deportes acuáticos o conocer otros atractivos turísticos de la zona.

El programa también contempla descuentos en bares, clubes, excursiones, fiestas y restaurantes. Al finalizar la experiencia, los participantes reciben un certificado de asistencia.

¿Cuáles son los requisitos?

La convocatoria está dirigida a personas de entre 18 y 80 años, quienes pueden postular de manera individual o en pareja.

Entre los requisitos se solicita contar con conocimientos básicos de portugués o inglés, sin que sea necesario tener un nivel avanzado. También se valoran especialmente la disposición para trabajar en equipo, las habilidades de comunicación y la flexibilidad para desempeñar distintas funciones durante la estadía.

¿Qué gastos debe asumir el voluntario?

Aunque el programa incluye alojamiento y alimentación durante la experiencia, existen gastos que quedan fuera de la propuesta.

Entre ellos están los pasajes aéreos hacia Brasil, el seguro de viaje, el transporte interno y cualquier trámite migratorio o visa que pueda ser necesario, dependiendo de la nacionalidad del postulante.