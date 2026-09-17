Internan a Germán Naranjo en clínica siquiátrica en Brasil: chileno acusado de racismo solicitó la medida

17 sept. 2026 - 14:33 hrs.

Un tribunal federal de Guarulhos autorizó que Germán Andrés Naranjo Maldini —procesado en Brasil por amenazar de muerte a agentes federales y por delitos vinculados a la Ley de Racismo brasileña— ingrese de manera voluntaria a una clínica de tratamiento en la ciudad de Cotia, en la región metropolitana de São Paulo.

La medida, dictada este 16 de septiembre, le permite permanecer internado hasta 28 días sin perder el beneficio de las medidas cautelares que reemplazaron su prisión.

La jueza federal Fabiana Alves Rodrigues resolvió que "no hay obstáculo para la internación voluntaria" solicitada por la defensa de Naranjo Maldini, luego de que la clínica confirmara disponibilidad de tratamiento a partir de este jueves 17 de septiembre. El Ministerio Público Federal no se opuso al pedido.

Un proceso que ya lo tenía bajo vigilancia electrónica.

Naranjo Maldini enfrenta una acción penal por la presunta comisión de varios delitos tras "amenazar a los agentes federales de muerte" y tratarlos con dichos racistas, además de intentar abrir una puerta del avión en el que viajaba previo a su detención.

Derecho a la salud

Ya el 27 de agosto, el tribunal había resuelto sacarlo de prisión preventiva y reemplazarla por un paquete de medidas cautelares: prohibición de salir de Brasil con retención de su pasaporte, monitoreo electrónico con un perímetro de circulación acotado a la región de São Paulo, y la obligación de reportarse periódicamente al juzgado —incluso vía WhatsApp— e informar cualquier cambio de domicilio.

Lo novedoso de la resolución de esta semana es que habilita la internación sin que eso implique una nueva instancia judicial: como la clínica elegida está en Cotia, dentro del área metropolitana donde el acusado ya tenía permitido circular, el tribunal simplemente ordenó reprogramar el dispositivo de monitoreo electrónico para que no se active durante el traslado.

La jueza fundamentó su decisión en el derecho a la salud garantizado por el artículo 196 de la Constitución brasileña, y dejó en manos de la defensa la responsabilidad de avisar al juzgado apenas Naranjo Maldini salga de la clínica, así como de asegurar su disponibilidad para pericias pendientes en el proceso penal.

Ha sido la propia defensa del chileno quien ha argumentado episodios de alcoholismo y de black out que justificarían los episodios de los cuales está acusado.

Los documentos médicos que respaldaron el pedido de internación quedaron bajo reserva judicial. El fallo autorizó únicamente al Ministerio Público Federal a acceder a ellos, "porque contienen informaciones médicas que involucran la intimidad" del acusado.

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