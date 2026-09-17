Gobierno evaluaría que se venda bencina con etanol para abaratar costos ante alza de combustibles

17 sept. 2026 - 09:38 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno estaría analizando la posibilidad de introducir etanol en la bencina comercializada en el país, como una alternativa para enfrentar las constantes alzas en el precio de los combustibles impulsadas por el contexto internacional.

De acuerdo con documentos del Ministerio de Energía revelados por la agencia de noticias internacional Reuters, la propuesta contempla avanzar hacia el uso de gasolina E10, una mezcla de 90% de bencina y 10% de etanol, medida que permitiría reemplazar parcialmente el actual aditivo (MTBE) por una opción de menor costo y más sustentable.

De concretarse la iniciativa, la implementación de este nuevo combustible requeriría una inversión cercana a los US$ 10,8 millones por parte de ENAP para adaptar su infraestructura de refinerías y terminales.

Según el informe citado por Reuters, esta modificación técnica podría generar un ahorro anual estimado en US$ 107 millones para los costos de suministro del país.

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