¿Cuánto se demora un F-16 en volar desde la Base Cerro Moreno en Antofagasta a Santiago?

16 sept. 2026 - 15:08 hrs.

¿Qué pasó?

Con la llegada de las Fiestas Patrias en Chile y la aproximación de la tradicional Parada Militar, la atención del público se vuelve a centrar en el desfile de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) sobre los cielos del Parque O'Higgins.

Uno de los mayores atractivos de la jornada suele ser el imponente paso de los aviones de caza F-16, naves de combate de primera línea operadas desde el norte del país.

Ante el sobrevuelo de las aeronaves en la capital, surge una pregunta: ¿Cuánto tiempo demora exactamente un F-16 en volar desde la Base Aérea Cerro Moreno, en Antofagasta, hasta Santiago?

¿Cuánto demora realmente?

Para cubrir una distancia de aproximadamente 1.090 kilómetros en línea recta que separan a la capital regional del norte con Santiago, un F-16 tarda entre 35 minutos y 1 hora con 15 minutos, aunque dependiendo de la modalidad y régimen de velocidad que adopte el piloto.

Tiempos según el régimen de vuelo

Vuelo de crucero subsónico estándar (~900 km/h - Mach 0.85) : Toma entre 1 hora y 10 minutos a 1 hora y 15 minutos. Es el perfil más utilizado para despliegues de traslado (ferry) o itinerarios rutinarios rumbo a la Región Metropolitana, ya que optimiza al máximo el consumo de combustible.

: Toma entre 1 hora y 10 minutos a 1 hora y 15 minutos. Es el perfil más utilizado para despliegues de traslado (ferry) o itinerarios rutinarios rumbo a la Región Metropolitana, ya que optimiza al máximo el consumo de combustible. Máxima velocidad de crucero subsónico (~1.050 km/h) : Reduce el trayecto a 1 hora justa, manteniendo la aeronave en el límite antes de romper la barrera del sonido.

: Reduce el trayecto a 1 hora justa, manteniendo la aeronave en el límite antes de romper la barrera del sonido. Vuelo de máxima velocidad / Emergencia (Supersónico - Mach 1.5 a Mach 2.0 a alta altitud): En un escenario de máxima exigencia operativa, el avión puede completar el trayecto en solo 35 a 45 minutos.

El desafío logístico a velocidad supersónica

Aunque volar a Mach 2 permite conectar Antofagasta y la zona central en un tiempo récord, este régimen implica encender el sistema de postcombustión (afterburner) de forma continua.

La aceleración supersónica dispara de forma drástica el consumo de carburante, reduciendo drásticamente la autonomía de vuelo.

Por esta razón, en caso de realizar un vuelo sostenido a alta velocidad a lo largo de los 1.090 km de ruta, la operación requiere indispensablemente tanques de combustible externos suplementarios o la asistencia de aeronaves nodriza para reabastecimiento en vuelo.

Todo sobre Fiestas Patrias