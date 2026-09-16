Héctor Llaitul recibe medalla de la Asamblea Nacional de Francia mientras cumple condena en Chile

16 sept. 2026 - 15:31 hrs.

Una medalla de la Asamblea Nacional de Francia llegó este lunes 14 de septiembre a manos de Ernesto Llaitul en París. El reconocimiento está dirigido a su padre, Héctor Llaitul, quien cumple en Chile una condena de 23 años.

La entrega fue realizada por el diputado franco-chileno Rodrigo Arenas, quien explicó durante la ceremonia que la condecoración busca visibilizar las reivindicaciones del pueblo mapuche y reconocer institucionalmente su lucha. Arenas también vinculó el gesto con la historia del exilio chileno en Francia y con la idea de que un pueblo reconozca a otro.

Ernesto Llaitul recibió la medalla en París

De acuerdo a lo informado por Le Monde Diplomatique, Ernesto Llaitul intervino posteriormente en representación de su padre y agradeció el reconocimiento.

Durante su exposición, se refirió a la trayectoria de su padre durante la dictadura y a su posterior participación en la construcción del movimiento mapuche autonomista. También acusó que la condena que cumple actualmente corresponde a una persecución de carácter político.

La experiencia de Rodrigo Arenas en Francia

Arenas retomó posteriormente la palabra para abordar la cuestión desde su propia experiencia como chileno criado en Francia. Recordó que durante años asumió una identidad chilena homogénea, hasta que la relación con un amigo mapuche lo llevó a conocer una perspectiva distinta sobre la identidad.

A partir de esa experiencia, comparó la situación con identidades territoriales existentes en Francia, entre ellas la bretona, la vasca, la corsa y la alsaciana.

La condena de Héctor Llaitul

El 22 de mayo del 2024, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Temuco declaró culpable al dirigente por incitación contra el orden público, hurto de madera, atentado contra la autoridad y usurpación.

En específico, el líder de la CAM fue sentenciado a cumplir 15 años de presidio efectivo como autor del delito consumado y reiterado contra el orden público, contemplado en la Ley de Seguridad del Estado.

Además, se le condenó a cumplir una pena de cinco años de presidio por hurto y otra de tres años por atentado contra la autoridad.

Todo sobre Héctor Llaitul