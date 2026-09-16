Tras presión de los alcaldes: Gobierno retira polémico reglamento de la Ley de Seguridad Municipal

16 sept. 2026 - 11:32 hrs.

¿Qué pasó?

Tras una ola de críticas transversales por parte de los jefes comunales de todo el país, el Ejecutivo dio un paso atrás y confirmó el retiro desde la Contraloría General de la República del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal. La normativa había generado fuerte rechazo edilicio al incluir disposiciones que abrían la puerta a eventuales causales de destitución de alcaldes por fallas administrativas en sus equipos de seguridad.

La decisión fue anunciada por el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, tras sostener una reunión de emergencia con representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) y la Asociación de Municipios Rurales (Amur).

Mesa de trabajo y redacción participativa

Para destrabar el conflicto y encauzar la implementación de la ley, el Gobierno acordó formar una mesa de trabajo técnica junto a las agrupaciones municipales. Este espacio no solo corregirá el texto ingresado a Contraloría, sino que abordará de manera conjunta los siete cuerpos reglamentarios que exige la puesta en marcha definitiva de la legislación.

"Hemos escuchado el planteamiento y vamos a proceder al retiro de este reglamento para perfeccionar la regulación en conjunto en esta mesa de trabajo (...). Tenemos la convicción de que la seguridad se construye entre todos, con los municipios y no sin ellos", afirmó el subsecretario Gonzalo Guerrero.

Desde la Subsecretaría de Prevención del Delito detallaron que cada asociación designará representantes técnicos para adaptar los textos a las diversas realidades territoriales del país, buscando acelerar la entrada en vigencia de la norma sin generar fricciones administrativas con los alcaldes.

"Una redacción poco feliz": La valoración de los municipios

La decisión del Ejecutivo fue bien recibida por las autoridades comunales, quienes valoraron la disposición a corregir el texto y evitar un enfrentamiento institucional en medio de la crisis de seguridad.

Por su parte, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, fue enfático al calificar el sentido original del documento: "Hay que decir las cosas como son. La redacción fue poco feliz. Yo destaco que el subsecretario haya decidido retirarlo, porque hay varios aspectos que mejorar. La prevención no se entiende sin el trabajo de los alcaldes".

En esa misma línea, el presidente de la AChM, Gustavo Alessandri, se comprometió a sumarse a la revisión del articulado para asegurar una implementación fluida: "Vamos a revisar artículo por artículo. Necesitamos trabajar juntos y no tener una rivalidad entre los municipios y el Gobierno".