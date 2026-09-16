Supermercados en Fiestas Patrias: Este es el horario de cierre este 16 de septiembre

16 sept. 2026 - 12:00 hrs.

Ante el inicio de las festividades y el aumento en las compras para las Fiestas Patrias, las principales cadenas de supermercados del país confirmaron sus horarios de atención para este miércoles 16 de septiembre.

La recomendación general de los comercios es comprar con anticipación para evitar aglomeraciones de último minuto, ya que se prevé un alto flujo de clientes en las distintas sucursales a lo largo del país.

Horarios de los supermercados para este miércoles 16 de septiembre

El detalle de los horarios de apertura y cierre para las principales cadenas en esta jornada es el habitual, ya que no corresponde a un feriado. No obstante, en los próximos días irán variando.

El horario de funcionamiento para este miércoles es el siguiente:

Lider: 08:00 a 21:30 horas.

Unimarc: 08:30 a 21:30 horas.

Santa Isabel: 08:00 a 21:00 horas.

Tottus: de 08:00 a 21:00 horas.

Jumbo: 08:00 a 21:00 horas.

La apertura puede variar según la ciudad y comuna en la que te encuentres.

¿Qué ocurrirá en Fiestas Patrias?

Durante los feriados irrenunciables del 18 y 19 de septiembre, la mayoría del comercio y los supermercados deberán permanecer cerrados por normativa legal, con excepciones específicas para ciertos locales atendidos por sus propios dueños o del rubro gastronómico y de entretenimiento.

Por este motivo, la jornada previa al inicio oficial de los feriados resulta clave para abastecerse de carnes, verduras, bebidas y todo lo necesario para los festejos patrios.

Para evitar contratiempos, se aconseja verificar el horario de cada local en las plataformas digitales de la cadena. Algunas sucursales, especialmente las ubicadas en centros comerciales, podrían adaptar sus horarios a las reglas de esos establecimientos.

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