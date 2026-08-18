Solo ocurre en tres países del mundo: IKEA llega al Marketplace en Chile de la mano de Falabella

18 ag. 2026 - 11:11 hrs.

¿Qué pasó?

IKEA llegará por primera vez al marketplace de Falabella, por lo que los productos de la marca sueca, destacados por su foco en el diseño y precios bajos, estarán disponibles para compra a través del sitio web y la aplicación de Falabella.com.

La alianza fue desarrollada en Chile y convierte a Falabella.com en el único marketplace de América y Europa autorizado por IKEA para comercializar sus productos.

Con esto, Chile se transforma en uno de los tres países del mundo donde la marca sueca permite este canal de venta, además de China e Indonesia.

Cómo funcionará la venta de IKEA en Falabella.com

Desde fines de agosto se podrán encontrar en Falabella.com y en la App de Falabella productos IKEA de decoración y almacenamiento para dormitorio, living, baño, cocina, entre otros. Se espera que la incorporación del catálogo de una marca reconocida mundialmente le permita a los clientes hacer una comparación más simple y rápida entre las alternativas para el hogar.

Falabella funcionará como el punto de encuentro y canal de compra, mientras que IKEA estará a cargo de la preparación de los pedidos, el despacho, la logística y la postventa.

Además, los clientes tendrán la opción de "Click & Collect", que permitirá retirar los productos a través de la red de tiendas Falabella a lo largo de Chile.

Más alternativas para descubrir y comprar productos para el hogar

Falabella.com es una de las principales plataformas de comercio electrónico de Latinoamérica.

Registra más de 70 millones de visitas mensuales y cuenta con 5,5 millones de usuarios activos en su aplicación, por lo que, a partir de los resultados y aprendizajes de esta primera etapa en Chile, el modelo será implementado en Colombia.

"Demuestra lo que podemos lograr cuando conectamos las capacidades que existen dentro del ecosistema Falabella en torno a un desafío común: entregar una mejor experiencia a nuestros clientes", señaló el gerente general corporativo de Mejoramiento del Hogar del Grupo Falabella, Alejandro Arze.

Por su parte, el gerente general corporativo de Falabella Retail, Francisco Irarrázaval, indicó: "El acuerdo representa un hito para ambas compañías. Esto representa una oportunidad para seguir ampliando la propuesta de valor que entregamos a nuestros clientes, acercándoles las mejores marcas y lo último con productos que antes no estaban disponibles a través de este canal".