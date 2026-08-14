Cencosud alista nuevo mall en Santiago: Conoce la ubicación del centro comercial que costará 30 millones de dólares

14 ag. 2026 - 16:29 hrs.

¿Qué pasó?

El acelerado crecimiento habitacional en el sector precordillerano de la Región Metropolitana sumará un hito clave en materia de equipamiento y servicios. El grupo Cencosud confirmó la construcción de un nuevo centro comercial en la comuna de Puente Alto, iniciativa que contempla una inversión de 30 millones de dólares.

A diferencia de los grandes supermercados de la comuna, este megaproyecto busca responder a la alta demanda de las miles de familias que se han instalado en el extremo oriente del sector sur de Santiago durante los últimos años.

¿Dónde estará ubicado el nuevo mall?

El complejo estará ubicado en los terrenos de la Hacienda El Peñón, una zona residencial consolidada que durante la última década ha experimentado un intenso desarrollo inmobiliario.

Específicamente, las obras se levantarán entre Avenida La Hacienda 1560 y 1680, en un punto que colinda directamente con Avenida Camino a San José de Maipo, a la altura de los números 07662 y 07574. Esta es la principal vía que conecta Puente Alto con el Cajón del Maipo.

En un terreno de casi 60 mil metros cuadrados, la compañía contempla cerca de 20 mil metros cuadrados de infraestructura. El proyecto se emplazará además junto al actual polo comercial Arauco Express El Peñón, perteneciente a Parque Arauco, una de sus principales competidoras.

El lugar contará con un supermercado, una zona de construcción, 18 tiendas comerciales, un gimnasio y un restaurante, servicios pensados para que los habitantes de la zona no tengan que desplazarse grandes distancias para acceder a ellos.

Conectividad, acceso y plazos de ejecución

Para responder al flujo vehicular constante que registra el sector hacia la precordillera, el diseño vial del recinto contempla tres accesos para automóviles: dos habilitados por Avenida La Hacienda y un tercero con salida e ingreso por Camino a San José de Maipo, sumado a un punto de acceso peatonal principal.

Según el Diario Financiero, el holding controlado por la familia Paulmann fijó un cronograma acotado: el inicio de las faenas está programado para junio de 2027, proyectando su apertura oficial y puesta en marcha para octubre de 2028.