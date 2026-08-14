Cambio de gabinete: ¿Quién es Francisco Riveros, el nuevo ministro del Deporte?

14 ag. 2026 - 14:06 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast concretó el segundo cambio de gabinete de su gestión. En esta ocasión, el mandatario le tomó juramento al abogado Francisco Riveros, quien asumió como nuevo ministro del Deporte tras la renuncia de Natalia Duco.

¿Quién es Francisco Riveros?

Francisco Riveros es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile e inició su carrera profesional en temas ligados a la gestión y administración.

En 2007 llegó a Palestino, donde ingresó como miembro del directorio. Después de un tiempo, asumió como gerente general del club, permaneciendo en ese puesto hasta agosto de 2009 y retornando nuevamente al directorio.

Durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, Riveros se incorporó como gerente jurídico y de Asuntos Corporativos de la Corporación Santiago 2023, departamento encargado de organizar los Juegos Panamericanos desarrollados hace casi tres años en la capital.

Con la llegada de José Antonio Kast al Palacio de La Moneda, Riveros se incorporó al Segundo Piso del Gobierno como "asesor senior" de la Presidencia. En dicho cargo, fue uno de los personeros más cercanos a la exministra Duco.

Otra de las funciones que desempeñó Riveros en la actual administración fue la de representante especial de la Presidencia para el plan de "Auditoría Total", el cual busca auditar completamente las cuentas del Estado.

Las primeras palabras del nuevo ministro

En su presentación a la prensa, el nuevo ministro agradeció al Presidente Kast por "haberme dado el honor de poder servir a Chile, servir a sus ciudadanos y servir a sus deportistas a través de todo el trabajo que podemos hacer en el Ministerio del Deporte".

"Vamos a seguir adelante con el plan 'A Mover Chile', llevando el deporte y la actividad física al día a día de los chilenos y que todos puedan vivir las ventajas de lo que es la vida sana, lo que son los buenos hábitos y también algo muy importante, que es el rol formativo que tiene el deporte", agregó.

El ministro dijo que dentro de los intereses de su nuevo cargo se encuentran el deporte federado, el fútbol profesional y "desarrollar el potencial inmenso que tiene Chile en materia deportiva". Tras esto, Riveros agradeció a Natalia Duco e informó que pronto tendrán una reunión para realizar el traspaso formal del ministerio.

Finalmente, Riveros fue consultado por su rol en Santiago 2023, ya que la Contraloría se encuentra investigando presuntas irregularidades en la corporación; sin embargo, el nuevo secretario de Estado no respondió las preguntas de la prensa.

Todo sobre Cambio de gabinete