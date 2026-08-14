Bono de $30 mil por hijo: ¿Cuántas veces se entregará cuando sea aprobado?

14 ag. 2026 - 08:00 hrs.

El Gobierno anunció un nuevo bono de $30 mil por cada hijo, como parte de las medidas presentadas durante la Cuenta Pública 2026. El beneficio está dirigido a familias que cumplan con los requisitos establecidos por la iniciativa.

¿Cuántas veces se entregará el bono?

De acuerdo con la información entregada por el Gobierno, el aporte de $30 mil por hijo será entregado por una sola vez. Es decir, se trata de un beneficio extraordinario y no de un pago mensual o periódico.

El monto se calculará considerando cada hijo que cumpla con las condiciones establecidas. Por lo tanto, el aporte total que podría recibir una familia dependerá de la cantidad de hijos que sean considerados para el beneficio.

¿Cuándo se podrá recibir?

El bono todavía debe completar su proceso legislativo antes de comenzar a entregarse. El Gobierno anunció que presentaría un proyecto de ley para establecer el beneficio, por lo que su implementación queda sujeta a la aprobación correspondiente.

De esta manera, la entrega del aporte no comenzará inmediatamente tras el anuncio, sino una vez que la iniciativa sea aprobada y se establezcan las condiciones para su aplicación.

El Gobierno ha señalado que el beneficio estará destinado a hogares pertenecientes al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares y que tengan hijos de entre 0 y 13 años

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