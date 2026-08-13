Cuenta RUT para niños: ¿Cómo solicitarla?
- Por Paula Moreno
Los niños y adolescentes desde los 12 años pueden acceder a una CuentaRUT de BancoEstado, producto que permite realizar transferencias, compras y otras operaciones bancarias.
Sin embargo, al tratarse de un menor de edad, la solicitud debe considerar la participación de su padre, madre o representante legal.
El trámite puede iniciarse de manera digital, aunque en determinadas situaciones será necesario acudir presencialmente a una sucursal. Además, tanto el menor como el adulto responsable deben contar con documentación vigente para completar la contratación.Ir a la siguiente nota
¿Qué requisitos se deben cumplir?
Para solicitar una CuentaRUT, el menor debe tener 12 años o más. Si tiene entre 12 y 17 años, existen alternativas para iniciar la solicitud dependiendo de su situación familiar y de si su padre o madre es cliente de BancoEstado.
Entre los principales documentos que pueden ser solicitados se encuentran las cédulas de identidad vigentes del menor y del adulto a cargo, además de documentación que permita acreditar la representación legal, como el certificado de nacimiento o la libreta de familia.
¿Cómo solicitar la CuentaRUT para un menor?
Si el padre o madre es cliente de BancoEstado, puede iniciar el proceso directamente desde la App BancoEstado. Para ello, debe ingresar al menú “Más”, seleccionar “Abrir Cuenta” y luego la opción “CuentaRUT para menores de edad”.
El propio menor también puede iniciar la solicitud desde la aplicación, siguiendo las instrucciones correspondientes.
Otra alternativa es ingresar a la sección de CuentaRUT en el sitio web de BancoEstado y seleccionar la opción para solicitarla. Una vez iniciado el proceso, el menor deberá acudir junto a su representante legal para finalizar la contratación, de preferencia en una oficina BancoEstado Express o en una sucursal.
¿Cuándo hay que ir a una sucursal?
Hay situaciones en las que el trámite debe realizarse directamente en una sucursal BancoEstado. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el menor o sus padres son extranjeros, cuando el padre o madre no es cliente de BancoEstado, o cuando el menor está a cargo de un tutor o representante legal distinto de sus padres.
En estos casos, BancoEstado solicita presentar las cédulas de identidad vigentes del menor y del adulto responsable, junto con el certificado de nacimiento, libreta de familia o la documentación que acredite la representación legal correspondiente. Si los documentos fueron emitidos en el extranjero, pueden requerir legalización o apostilla.
¿El menor puede tener su propia tarjeta?
Sí. La CuentaRUT contempla una tarjeta de débito, que puede ser física o digital, y permite realizar compras presenciales y online, además de transferencias y otras operaciones.
Para conocer las condiciones y comenzar la solicitud, se puede revisar directamente la información oficial de CuentaRUT de BancoEstado.
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