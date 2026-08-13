Cuenta RUT para niños: ¿Cómo solicitarla?

13 ag. 2026 - 14:00 hrs.

Los niños y adolescentes desde los 12 años pueden acceder a una CuentaRUT de BancoEstado, producto que permite realizar transferencias, compras y otras operaciones bancarias.

Sin embargo, al tratarse de un menor de edad, la solicitud debe considerar la participación de su padre, madre o representante legal.

El trámite puede iniciarse de manera digital, aunque en determinadas situaciones será necesario acudir presencialmente a una sucursal. Además, tanto el menor como el adulto responsable deben contar con documentación vigente para completar la contratación.

¿Qué requisitos se deben cumplir?

Para solicitar una CuentaRUT, el menor debe tener 12 años o más. Si tiene entre 12 y 17 años, existen alternativas para iniciar la solicitud dependiendo de su situación familiar y de si su padre o madre es cliente de BancoEstado.

Entre los principales documentos que pueden ser solicitados se encuentran las cédulas de identidad vigentes del menor y del adulto a cargo, además de documentación que permita acreditar la representación legal, como el certificado de nacimiento o la libreta de familia.

¿Cómo solicitar la CuentaRUT para un menor?

Si el padre o madre es cliente de BancoEstado, puede iniciar el proceso directamente desde la App BancoEstado. Para ello, debe ingresar al menú “Más”, seleccionar “Abrir Cuenta” y luego la opción “CuentaRUT para menores de edad”.

El propio menor también puede iniciar la solicitud desde la aplicación, siguiendo las instrucciones correspondientes.

Otra alternativa es ingresar a la sección de CuentaRUT en el sitio web de BancoEstado y seleccionar la opción para solicitarla. Una vez iniciado el proceso, el menor deberá acudir junto a su representante legal para finalizar la contratación, de preferencia en una oficina BancoEstado Express o en una sucursal.

¿Cuándo hay que ir a una sucursal?

Hay situaciones en las que el trámite debe realizarse directamente en una sucursal BancoEstado. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el menor o sus padres son extranjeros, cuando el padre o madre no es cliente de BancoEstado, o cuando el menor está a cargo de un tutor o representante legal distinto de sus padres.

En estos casos, BancoEstado solicita presentar las cédulas de identidad vigentes del menor y del adulto responsable, junto con el certificado de nacimiento, libreta de familia o la documentación que acredite la representación legal correspondiente. Si los documentos fueron emitidos en el extranjero, pueden requerir legalización o apostilla.

¿El menor puede tener su propia tarjeta?

Sí. La CuentaRUT contempla una tarjeta de débito, que puede ser física o digital, y permite realizar compras presenciales y online, además de transferencias y otras operaciones.

Para conocer las condiciones y comenzar la solicitud, se puede revisar directamente la información oficial de CuentaRUT de BancoEstado.

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