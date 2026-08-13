"Me voy vacío, entregué todo": Marcelo Díaz anuncia su retiro del fútbol profesional al término de la temporada

13 ag. 2026 - 13:47 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este jueves, el futbolista de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, anunció que esta será su última temporada como jugador profesional, poniendo fin a una carrera de más de 21 años.

A través de un emotivo video compartido en sus redes sociales, el volante de 39 años realizó un recorrido por los distintos momentos de su trayectoria y dedicó palabras a sus actuales compañeros de equipo.

“Ser su capitán en esta última etapa ha sido lo más lindo que me ha pasado en el fútbol”, señaló el jugador.

"Me voy vacío, entregué todo lo que tenía"

En el registro, además, confirmó su decisión: “Hoy, con la tranquilidad de haber entregado hasta la última gota, quiero anunciar que esta será mi última temporada como futbolista profesional”.

El futbolista también recordó uno de los objetivos que se planteó al inicio de cu carrera: “Cuando me retirara, mi única misión era que me recordaran por haber sido una buena persona”. Asimismo, resumió su sentir con una frase: “Me voy vacío, entregué todo lo que tenía”.

Durante el video también tuvo palabras para sus compañeros de la Selección Chilena, con quienes consiguió el histórico bicampeonato de América.

La publicación rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, donde hinchas y cercanos han destacado y agradecido el legado que el jugador ha dejado en el fútbol chileno.

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