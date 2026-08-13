Exministro Luis Cordero critica el "estilo Bukele" en traslado de reos a cárcel de Talca

13 ag. 2026 - 13:37 hrs.

¿Qué pasó?

El exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, criticó el traslado al "estilo Bukele", según señaló, de los reos de alta peligrosidad hacia el penal La Laguna de Talca, en el marco de la Operación Cancerbero.

Cordero aseguró en Radio Universo que "forma parte de probablemente una estrategia de comunicación del Gobierno, no cabe ninguna duda, muy en el estilo Bukele".

Sin embargo, advirtió que "hay que tener mucho cuidado en general, porque usted está mostrando los traslados y cuando usted los hace públicos, también hay temas de seguridad".

Las advertencias de Cordero

El exministro criticó que "esto es una estrategia de comunicación a esta hora de la mañana donde los televisores están prendidos (...) Tampoco me sorprende".

Y agregó que, a su parecer, "forma parte de la estrategia original de campaña en este ámbito, con la denominación del Plan Cancerbero. Pero de nuevo, al Gobierno le quedan tres años y medio y yo tengo una preocupación por el estrés del sistema penitenciario".

Además, Cordero sostuvo que el modelo Bukele "descansa en un autoritarismo total, y es que si hay algo que distingue la pena en un Estado democrático de un trato cruel e inhumano, es que el Estado, a una persona que debe cumplir la pena, debe permitirle posibilidades de reinserción. Y yo creo que ese es el desafío que tenemos", señaló.