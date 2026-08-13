Bono de $30 mil por hijo: ¿Quiénes podrán recibir este nuevo beneficio?

13 ag. 2026 - 08:00 hrs.

Un nuevo apoyo económico para las familias chilenas fue anunciado durante la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast. Se trata de un bono de $30 mil por hijo, que busca ayudar a cubrir parte de los gastos de los hogares que más lo necesitan.

El beneficio será entregado por única vez y estará dirigido a familias que cumplan determinados requisitos socioeconómicos y tengan niños dentro del rango de edad establecido.

Sin embargo, el aporte todavía no puede cobrarse, ya que primero debe ser presentado y aprobado por el Congreso. Desde el Gobierno señalaron que el proyecto de ley será ingresado durante las próximas semanas y tendrá suma urgencia.

¿Quiénes podrán acceder al bono de $30 mil?

De acuerdo con los antecedentes entregados por el Gobierno, el beneficio estará destinado a las familias que se encuentren dentro del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

Además, deberán tener hijos de entre 0 y 13 años. El aporte será de $30.000 por cada niño que cumpla con los requisitos.

Por ejemplo, una familia que tenga dos hijos dentro de ese rango de edad podría recibir un total de $60.000, mientras que un hogar con tres niños que cumplan las condiciones podría acceder a $90.000.

¿Cuándo se podrá recibir el bono?

Por ahora, el bono aún se encuentra en etapa de proyecto. La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, explicó que la iniciativa será presentada al Congreso en las próximas semanas y que contará con suma urgencia para acelerar su tramitación.

Por lo tanto, todavía no existe una fecha de pago definida ni un proceso de postulación habilitado para recibir este aporte.

¿Qué otras ayudas contempla el Gobierno?

El bono de $30 mil se suma a otras medidas anunciadas por el Ejecutivo para apoyar a las familias y enfrentar el aumento del costo de vida.

Entre ellas se encuentra el congelamiento de las tarifas del transporte público de Santiago hasta el 31 de diciembre de 2026, además de una reducción y congelamiento del precio de la parafina durante el invierno.

También se anunció un cupón de gas licuado para los hogares pertenecientes al 80% más vulnerable del RSH, junto con una subvención de $100 mil mensuales por hasta seis meses para taxis, colectivos y transportistas escolares.

A estas medidas se agrega un aporte de $100 mil mensuales por embarcación, por hasta seis meses, destinado a pescadores artesanales registrados, con embarcaciones de hasta 12 metros de eslora.

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