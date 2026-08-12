Amplían subsidio a la tasa de créditos hipotecarios: ¿Cuánto podría bajar un dividendo?

12 ag. 2026 - 12:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Congreso Nacional despachó a ley el proyecto que extiende y amplía la cobertura del subsidio a la tasa de interés hipotecaria y las garantías estatales a través del Fogaes. La medida, tramitada en tiempo récord de una semana, busca aliviar el bolsillo de la clase media y destrabar el sobrestock de más de 100 mil viviendas nuevas sin vender en el país.

El beneficio no solo suma 30 mil nuevos cupos (alcanzando un total de 80 mil), sino que eleva el límite máximo del precio de la vivienda de 4.000 a 6.000 UF, abarcando ahora el 88,1% de la oferta disponible en el mercado.

El ahorro real en el dividendo

El gran atractivo de la medida radica en la rebaja directa de la cuota mensual. Con la intervención estatal, se estima que las tasas de interés para estos créditos bajarán del rango del 4% a un 3%, exigiendo además un pie de solo el 10%.

"Es un proyecto de ley que es tremendamente importante para la clase media, que va a permitir adquirir viviendas de hasta 6.000 UF, con tasas de interés que estimamos podrán bajar del 4% al 3% y con un pie cercano al 10%, lo que permite un mayor acceso a la vivienda", destacó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Para dimensionar el beneficio, la combinación del subsidio con la exención transitoria del IVA a viviendas nuevas (medida impulsada en la Ley de Reconstrucción) genera un impacto directo en el dividendo:

Ejemplo práctico: Vivienda de 5.000 UF a 25 años con 10% de pie.

Sin beneficios : El dividendo mensual bordea los $950.000.

: El dividendo mensual bordea los $950.000. Con subsidio a la tasa (Fogaes) : La cuota cae a unos $850.000 (un ahorro directo de $100 mil mensuales).

: La cuota cae a unos $850.000 (un ahorro directo de $100 mil mensuales). Sumando la exención del IVA: El dividendo puede bajar hasta cerca de los $770.000 al mes.

Menos exigencias para calificar al hipotecario

Esta caída en el dividendo mensual disminuye en forma automática el sueldo requerido por las instituciones financieras para otorgar el préstamo. Siguiendo el mismo ejemplo de una propiedad de 5.000 UF, la renta mínima familiar necesaria para calificar en el banco pasa de $3,8 millones a cerca de $3,1 millones. En el caso de una pareja o dos personas que postulen juntas, el ingreso exigido baja de $1,9 millones a aproximadamente $1,5 millones por persona.

Las familias que busquen acceder a este financiamiento con tasa rebajada y garantía estatal tendrán plazo para solicitarlo hasta el 31 de mayo de 2028.

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