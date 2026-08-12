"Mi mamá estaba arriba": Maly Jorquiera reveló haber estado al borde de la muerte por negligencia tras dar a luz

12 ag. 2026 - 12:37 hrs.

¿Qué pasó?

Un testimonio revelador fue el que entregó la comediante Maly Jorquiera al recordar las dramáticas complicaciones de salud que sufrió tras el nacimiento de su hijo Lucas, fruto de su relación con Sergio Freire.

La conversación se dio en el podcast “Bendis”, espacio que conduce junto a Verónica Calabi. En el programa, la actriz relató lo que describe la presunta negligencia médica que, según su testimonio, sufrió en la clínica y desclasificó la experiencia límite que vivió mientras el personal de salud intentaba reanimarla de urgencia.

Un procedimiento médico sin anestesia

A diferencia de un posparto habitual, Jorquiera comenzó a descompensarse rápidamente en la habitación del recinto médico debido a que, según relató, quienes atendieron el parto la habían suturado dejando restos de placenta en el útero. Sin embargo, sus señales fueron desestimadas y, de acuerdo con su testimonio, le dijeron: “Por ser actriz era dramática”.

Minutos después, ante el sangrado interno y la imposibilidad de trasladarla a pabellón a tiempo, el ginecólogo de turno tuvo que realizar una intervención sin anestesia para retirar los restos. “Era tanto el dolor que, cuando me desmayaba, no quería volver”, señaló la comediante sobre el procedimiento, mientras perdía el conocimiento de manera intermitente en medio de la desesperación de su pareja, Sergio Freire.

“Estaba la gente como cacheteándome, como ‘oye, reacciona’. Y Freire, pal hoyo, asustadísimo, todavía pensando que esto era normal y diciendo: ‘No voy a interrumpir a los médicos’... Freire así: ‘¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa?’”.

"Mi mamá estaba arriba"

En esos minutos de máxima tensión, Maly asegura haber “visto la luz al final del túnel”, momento en que tuvo un encuentro con su madre fallecida.

“Me fui al cielo. Hueona, mi mamá estaba arriba”, le confesó a Calabi en el espacio, detallando la conversación que sostuvo durante ese estado: “Le decía: ‘Mamá, no me hagas devolverme, estoy sufriendo mucho, no quiero’... Y mi mamá me da la vuelta y vuelvo así”.

Pese a que las intensas molestias abdominales previas habían sido minimizadas por el personal bajo el argumento de que "era dramática", la comediante explicó que hoy busca visibilizar estos episodios de violencia obstétrica para respaldar a otras mujeres que atraviesan negligencias similares en los centros de salud.

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