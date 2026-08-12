Subtel confirma descuentos de hasta 100% en cuentas de telecomunicaciones tras temporal en la región de Coquimbo

12 ag. 2026 - 13:23 hrs.

¿Qué pasó?

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) informó que varias compañías de telecomunicaciones ofrecerán descuentos de hasta 100% en sus servicios para clientes de las comunas afectadas por el reciente temporal en la región de Coquimbo.

Los beneficios, anunciados por Entel, Claro, VTR, Movistar y WOM, son adicionales e independientes de las compensaciones que corresponden por ley cuando existen interrupciones prolongadas de los servicios. Los descuentos se reflejarán en las boletas correspondientes a julio.

¿Qué descuentos entregarán las compañías?

De acuerdo a la información de la Subtel, los descuentos aplicados por cada compañía serán los siguientes:

Entel aplicará rebajas del 80% y 40% en servicios fijos y móviles, respectivamente, en 13 comunas de la región de Coquimbo, además de bolsas gratuitas de llamadas y datos para clientes prepago.

aplicará rebajas del 80% y 40% en servicios fijos y móviles, respectivamente, en 13 comunas de la región de Coquimbo, además de bolsas gratuitas de llamadas y datos para clientes prepago. Claro y VTR otorgarán descuentos de 100% y 50% en servicios fijos y móviles, respectivamente, para clientes de 12 comunas afectadas. También entregarán 10 GB de navegación por 30 días a usuarios prepago.

y otorgarán descuentos de 100% y 50% en servicios fijos y móviles, respectivamente, para clientes de 12 comunas afectadas. También entregarán 10 GB de navegación por 30 días a usuarios prepago. Movistar ofrecerá descuentos de entre 40% y 80% en 11 comunas para clientes móviles.

ofrecerá descuentos de entre 40% y 80% en 11 comunas para clientes móviles. WOM informó rebajas de entre 49% y 80% para clientes móviles postpago de 12 comunas (Canela, Río Hurtado, Vicuña, La Higuera, Salamanca, Paihuano, Andacollo, Monte Patria, Combarbala, Los Vilos, Illapel y Punitaqui), además de WhatsApp libre por 30 días para usuarios prepago.

En total, Subtel estima que más de 200 mil clientes de estas compañías podrán acceder a los beneficios, de acuerdo con las condiciones que informe cada operador.

Subtel advierte por comunas que siguen afectadas

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, informó que actualmente un 12,47% de las antenas de la Región de Coquimbo permanece fuera de servicio, cifra que representa una recuperación respecto del punto más crítico de la emergencia, cuando la afectación llegó a cerca del 50%.

Sin embargo, todavía existen comunas con altos niveles de interrupción. Las mayores afectaciones se registran en Salamanca (37,7%), Monte Patria (36,7%), Vicuña (30,8%), Canela (30,4%), Combarbalá (30,3%) y La Higuera (28%).

"Sabemos que las redes de telecomunicaciones no son infalibles. Sin embargo, no es aceptable que, a casi un mes del inicio de la emergencia, existan comunas que mantengan un 30% o más de sus antenas fuera de servicio", afirmó Garrido.

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