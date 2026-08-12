Tienda de Santiago cierra sus puertas y remata artículos con hasta 50% de descuento

12 ag. 2026 - 14:10 hrs.

La tienda Omnific anunció el cierre de su local ubicado en Sazié 2930, local 101, Santiago, por lo que inició un proceso de liquidación de parte de los productos disponibles en el establecimiento.

Productos con descuento

El negocio, dedicado a la venta de artículos de cumpleaños, celebraciones y otros productos, está ofreciendo descuentos de hasta 50% en el marco del cierre de la tienda.

Las rebajas aplican a productos seleccionados y buscan liquidar el stock disponible hasta que se agote en su totalidad.

¿Dónde encontrar la tienda?

Quienes quieran conocer los productos disponibles y aprovechar las ofertas pueden visitar directamente el establecimiento ubicado en Sazié 2930, local 101.

Además, Omnific ha utilizado sus redes sociales (clic acá para acceder al Instagram) para informar sobre el proceso de cierre y mostrar parte de los artículos que forman parte del remate.

Por otro lado, también puedes visitar el TikTok (clic acá para acceder) de la tienda para conocer los detalles de los productos que se están rematando.

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