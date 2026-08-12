Emiten aviso de probables tormentas eléctricas para cinco regiones del país a causa de una "vaguada en altura"
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una actualización de su aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas que afectarán a cinco regiones del norte chico y norte grande del país.
El fenómeno será propiciado por una condición sinóptica de "vaguada en altura" y vendrá acompañado de la "probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo", según informó el organismo.
¿Qué regiones podrían tener tormentas eléctricas y cuándo?
De acuerdo con la actualización del aviso, el evento se desarrollará durante todo este miércoles 12 en las siguientes regiones y sectores del país:
Arica y Parinacota
- Precordillera
- Cordillera
Tarapacá
- Litoral
- Cordillera Costa
- Pampa
- Precordillera
- Cordillera
Antofagasta
- Litoral
- Cordillera Costa
- Pampa
- Precordillera Occidental
- Precordillera Alto Loa
- Precordillera Salar
- Cordillera.
Atacama
- Litoral
- Cordillera Costa y sectores de valles
- Pampa
- Precordillera
- Cordillera
Coquimbo
- Litoral
- Cordillera Costa
- Precordillera y valles precordilleranos
- Cordillera
Cabe consignar que un aviso meteorológico es emitido por la DMC cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos", por lo que se recomienda a la población mantenerse informada si realiza actividades expuestas a riesgos al aire libre.
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