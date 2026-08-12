Emiten aviso de probables tormentas eléctricas para cinco regiones del país a causa de una "vaguada en altura"

12 ag. 2026 - 07:25 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una actualización de su aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas que afectarán a cinco regiones del norte chico y norte grande del país.

El fenómeno será propiciado por una condición sinóptica de "vaguada en altura" y vendrá acompañado de la "probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo", según informó el organismo.

¿Qué regiones podrían tener tormentas eléctricas y cuándo?

De acuerdo con la actualización del aviso, el evento se desarrollará durante todo este miércoles 12 en las siguientes regiones y sectores del país:

Arica y Parinacota

Precordillera

Cordillera

Tarapacá

Litoral

Cordillera Costa

Pampa

Precordillera

Cordillera

Antofagasta

Litoral

Cordillera Costa

Pampa

Precordillera Occidental

Precordillera Alto Loa

Precordillera Salar

Cordillera.

Atacama

Litoral

Cordillera Costa y sectores de valles

Pampa

Precordillera

Cordillera

Coquimbo

Litoral

Cordillera Costa

Precordillera y valles precordilleranos

Cordillera

Cabe consignar que un aviso meteorológico es emitido por la DMC cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos", por lo que se recomienda a la población mantenerse informada si realiza actividades expuestas a riesgos al aire libre.

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