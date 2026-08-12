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Emiten aviso de probables tormentas eléctricas para cinco regiones del país a causa de una "vaguada en altura"

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una actualización de su aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas que afectarán a cinco regiones del norte chico y norte grande del país.

El fenómeno será propiciado por una condición sinóptica de "vaguada en altura" y vendrá acompañado de la "probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo", según informó el organismo.

¿Qué regiones podrían tener tormentas eléctricas y cuándo?

De acuerdo con la actualización del aviso, el evento se desarrollará durante todo este miércoles 12 en las siguientes regiones y sectores del país:

Arica y Parinacota

  • Precordillera
  • Cordillera
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Tarapacá

  • Litoral
  • Cordillera Costa
  • Pampa
  • Precordillera
  • Cordillera

Antofagasta

  • Litoral
  • Cordillera Costa
  • Pampa
  • Precordillera Occidental
  • Precordillera Alto Loa
  • Precordillera Salar
  • Cordillera.

Atacama

  • Litoral
  • Cordillera Costa y sectores de valles
  • Pampa
  • Precordillera
  • Cordillera

Coquimbo

  • Litoral
  • Cordillera Costa
  • Precordillera y valles precordilleranos
  • Cordillera

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Cabe consignar que un aviso meteorológico es emitido por la DMC cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos", por lo que se recomienda a la población mantenerse informada si realiza actividades expuestas a riesgos al aire libre.

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