Mujer es encontrada muerta con lesiones cortopunzantes: Indagan posible femicidio en Recoleta

12 ag. 2026 - 07:39 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer fue encontrada sin vida durante la madrugada de este miércoles al interior de un departamento de un conjunto habitacional en Recoleta, Región Metropolitana. La víctima tendría aproximadamente 40 años y presentaba una lesión cortante en una de sus piernas.

El hecho se conoció cerca de las 03:00 horas en calle Emiliano Zapata, luego de que su pareja y conviviente la encontrara fallecida al interior de una de las habitaciones del inmueble y diera aviso a Carabineros. El hombre se mantiene en calidad de testigo.

PDI investiga las circunstancias del caso

A solicitud de la Fiscalía, la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, junto al Laboratorio de Criminalística Central, realiza diligencias para establecer cómo ocurrió la muerte.

El inspector Raúl Zúñiga explicó que, tras el llamado a Carabineros, se encontró a la víctima con una "lesión cortante en la cara anterolateral de la pierna derecha".

Actualmente, la policía trabaja para determinar o descartar la participación de terceras personas. Para ello, se realizará un examen externo médico-criminalista, además del levantamiento de cámaras de seguridad y el empadronamiento de vecinos del sector.

La Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, por instrucción de la Fiscalía, ya trabaja en el sitio del suceso junto a personal de Carabineros para establecer la dinámica del caso.

Entre las diligencias se encuentra la revisión de cámaras de seguridad del sector, además de los peritajes en el sector. Personal del Laboratorio de Criminalística de la PDI también se encuentra desplegado en el segundo piso del inmueble donde fue encontrada la víctima.

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Hasta ahora, las policías no han establecido oficialmente que se trate de un femicidio, por lo que las circunstancias de la muerte permanecen bajo investigación.

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