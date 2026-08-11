Gobierno descarta respaldar proyecto de feriado del 17 de septiembre: "No vale la pena y no es conveniente innovar"

11 ag. 2026 - 13:57 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno descartó apoyar la propuesta para declarar feriado el jueves 17 de septiembre, iniciativa impulsada por la diputada Zandra Parisi (PDG) para extender las celebraciones de Fiestas Patrias a cuatro días consecutivos.

¿Qué dijo el Gobierno?

El ministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, sostuvo este martes que el calendario de feriados de septiembre ya está establecido por ley y que el Ejecutivo no considera necesario modificarlo.

"El Congreso, hace bastante tiempo atrás, definió de manera consensuada, entre todas las fuerzas políticas, cómo abordar estos feriados de septiembre y estableció claramente cuándo incorporar un día adicional", afirmó.

En esa línea, Alvarado señaló que "eso está total y absolutamente definido en esa ley, y creo que no vale la pena y no es conveniente innovar en esa materia".

Consultado directamente sobre si finalmente habrá un feriado adicional ese día, el secretario de Estado fue categórico: "Yo pienso que no".

Diferencias con Hacienda

La postura de Alvarado se conoce luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dejara abierta la posibilidad de analizar la propuesta y sus eventuales efectos económicos.

Al respecto, el titular de Interior explicó que la disposición de Quiroz a estudiar la iniciativa responde precisamente al impacto que podría tener un nuevo feriado en la economía. "Yo creo que lo que el ministro Quiroz se refiere a que toda cosa que tiene impacto económico, un feriado tiene un impacto económico importante, hay que evaluarlo, hay que estudiarlo", explicó.

Sin embargo, Alvarado remarcó que la posición del Gobierno ya está definida y que "la forma de abordar los feriados del mes de septiembre está establecida en una ley con la que nosotros nos satisfacemos".

¿En qué consiste la propuesta?

La iniciativa fue presentada por la diputada Zandra Parisi (Partido de la Gente) y busca declarar, por única vez, feriado ordinario el jueves 17 de septiembre.

La propuesta apunta a extender las celebraciones de Fiestas Patrias a cuatro días consecutivos, considerando que este año el 18 y 19 de septiembre corresponden a viernes y sábado.

Sin embargo, la iniciativa requiere patrocinio del Ejecutivo para avanzar, por tratarse de una materia de iniciativa exclusiva del Gobierno.

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