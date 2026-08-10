Diputado Barraza (PC) respalda proyecto para declarar feriado el 17 de septiembre: "Le hace muy bien a las familias"

10 ag. 2026 - 12:57 hrs.

¿Qué pasó?

El diputado del Partido Comunista (PC), Marcos Barraza, manifestó su respaldo al proyecto que busca declarar feriado el próximo 17 de septiembre, iniciativa que permitiría extender el descanso durante la semana de Fiestas Patrias.

En entrevista con el programa "En Segundo Piso" de Radio Infinita, el parlamentario valoró la posibilidad de sumar un día de descanso y destacó sus efectos tanto para las familias como para algunas actividades económicas.

"Las F iestas Patrias son un momento de encuentro familiar"

"Yo estoy de acuerdo. Yo creo que son muchos los estrés, los agobios que tiene la ciudadanía en materia económica, en materia de seguridad pública”, señaló Barraza.

El diputado sostuvo que las Fiestas Patrias representan una instancia de encuentro familiar y que un día adicional de descanso también podría beneficiar a sectores como el turismo y la gastronomía.

"Las Fiestas Patrias son un momento de encuentro familiar, que además tiene una externalidad bien positiva. Estimula emprendimientos, economía de turismo en general, activa un sector en la economía que, a propósito de temporales, lluvias de emergencia, catástrofe, requiere un tratamiento especial y creo que un feriado adicional, un día más en particular, le hace muy bien a las familias", afirmó.

En la misma instancia, el diputado del Partido de la Gente (PDG), Fabián Ossandón, también manifestó estar de acuerdo con la iniciativa y recordó que fue uno de los parlamentarios que firmó el proyecto: "Un feriado como este tipo, que es particular, permitiría habilitar lo que yo te manifiesto y sobre todo el encuentro familiar, donde la gente también aprovecha para descansar, para estar con su familia”, sostuvo.

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