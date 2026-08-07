Proyecto busca declarar feriado el 17 de septiembre en Chile: ¿Sería irrenunciable?

07 ag. 2026 - 13:41 hrs.

¿Qué pasó?

Con el objetivo de extender los festejos de Fiestas Patrias y otorgar un descanso prolongado a las familias, la diputada del Partido de la Gente (PDG), Zandra Parisi, presentó un proyecto de ley para declarar feriado por única vez el próximo jueves 17 de septiembre de 2026.

La iniciativa responde al calendario de este año, en el que el 18 de septiembre cae día viernes y el 19 de septiembre corresponde a sábado. De mantenerse el esquema actual, gran parte de los trabajadores solo contaría con un día adicional de descanso en la semana.

En caso de aprobarse la propuesta, la ciudadanía podría disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días consecutivos (del jueves 17 al domingo 20).

¿Sería irrenunciable?

Un aspecto central de la propuesta es su naturaleza jurídica. Según precisa el proyecto, el 17 de septiembre no tendrá el carácter de feriado irrenunciable, marcando una diferencia sustancial con los días 18 y 19 de septiembre, protegidos por el Código del Trabajo para el descanso obligatorio e irrenunciable del comercio.

Que no sea irrenunciable implica lo siguiente:

Apertura del comercio y servicios : Los centros comerciales, supermercados, restaurantes, fondas, cines y pequeños comercios podrán operar con normalidad o bajo esquemas de turnos y festivos ordinarios.

: Los centros comerciales, supermercados, restaurantes, fondas, cines y pequeños comercios podrán operar con normalidad o bajo esquemas de turnos y festivos ordinarios. Incentivo al turismo y la economía local : Al no ser obligatorio el cierre del comercio, la medida busca dinamizar el sector gastronómico, hotelero y de transporte, así como dar impulso a los emprendedores y pymes que aprovechan la fecha para comercializar productos y servicios festivos.

: Al no ser obligatorio el cierre del comercio, la medida busca dinamizar el sector gastronómico, hotelero y de transporte, así como dar impulso a los emprendedores y pymes que aprovechan la fecha para comercializar productos y servicios festivos. Flexibilidad para el trabajador y el empleador: Mantiene las reglas habituales de los feriados comunes, permitiendo pactar turnos o remuneraciones con el recargo legal correspondiente en los rubros que continúen funcionando.

Se busca el apoyo del Gobierno

Aunque la iniciativa se presentó en la Cámara de Diputados, enfrenta un hito legislativo determinante, ya que al tratarse de una medida con potencial impacto económico y fiscal, requiere el patrocinio e impulso del Gobierno para avanzar con rapidez en el Congreso.

Por este motivo, la diputada Parisi hizo un llamado formal al Ejecutivo para que respalde la propuesta y evalúe positivamente la solicitud antes de la llegada de septiembre.

De conseguir el respaldo del Presidente de la República y la posterior aprobación parlamentaria, la normativa regirá de manera excepcional para este 2026, sin alterar el calendario permanente de feriados del país.

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