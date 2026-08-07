Bono PAD por tratamiento de conducto: ¿Quiénes pueden acceder y cuánto pagan?

07 ag. 2026 - 14:00 hrs.

El tratamiento de conducto (o endodoncia) es uno de los procedimientos dentales más requeridos para salvar piezas afectadas por caries profundas, traumatismos o infecciones graves.

Con el fin de facilitar el acceso a la atención odontológica especializada y evitar costos imprevistos, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) ofrece el Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico) para endodoncia multirradicular (molar).

Este beneficio garantiza un precio conocido y fijo desde el primer momento, asegurando que el paciente reciba una atención integral sin cobros adicionales. A continuación, detallamos en qué consiste este tratamiento, quiénes pueden solicitarlo y cuáles son los valores vigentes.

¿Qué incluye el Bono PAD de Endodoncia Molar?

Este Bono PAD está diseñado para el tratamiento de conducto en molares (piezas dentales de más de una raíz) y debe ser realizado obligatoriamente por un cirujano dentista especialista en endodoncia.

La cobertura es completa e incluye todas las etapas del procedimiento:

Examen clínico de salud oral y diagnóstico inicial.

3 radiografías retroalveolares obligatorias: la radiografía previa, la de conductometría durante el procedimiento y la radiografía de control del relleno de conductos.

Procedimiento completo de endodoncia multirradicular.

Obturación y rehabilitación con resina compuesta para restaurar la estructura del diente.

Insumos y materiales dentales requeridos durante la atención.

Tratamiento de posibles complicaciones de la intervención durante al menos un año.

Una de las principales ventajas de esta modalidad es que no existe cobro de diferencias por ningún concepto, por lo que el establecimiento o profesional en convenio no puede exigir montos extra.

¿Quiénes pueden acceder?

Para utilizar el Bono PAD de endodoncia molar, las personas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Afiliación y tramo de Fonasa : Estar inscrito en Fonasa y atenderse a través de la Modalidad Libre Elección (MLE).

: Estar inscrito en Fonasa y atenderse a través de la Modalidad Libre Elección (MLE). Rango de edad : Está destinado a beneficiarios de entre 12 años y 34 años, 11 meses y 29 días que presenten lesiones de caries o necesidad de tratamiento endodóntico.

: Está destinado a beneficiarios de entre 12 años y 34 años, 11 meses y 29 días que presenten lesiones de caries o necesidad de tratamiento endodóntico. Prescripción médica : Tener la orden de atención emitida por un cirujano dentista en convenio, la cual debe especificar el diagnóstico, las piezas dentales comprometidas, el código del arancel y el consentimiento informado.

: Tener la orden de atención emitida por un cirujano dentista en convenio, la cual debe especificar el diagnóstico, las piezas dentales comprometidas, el código del arancel y el consentimiento informado. Frecuencia: Cada beneficiario puede acceder a un paquete PAD de este tipo por año calendario.

¿Cuánto se paga por el Bono PAD de Endodoncia?

El paquete PAD contempla un valor fijado por arancel, repartido entre la cobertura de Fonasa y el copago a cargo del afiliado:

Valor total de la prestación : $184.200

: $184.200 Copago del paciente (monto a pagar) : $110.520

: $110.520 Préstamo médico Fonasa: Los afiliados pueden solicitar un financiamiento de hasta el 50% del copago ($55.260), para ser pagado en cuotas mediante descuento por planilla o pago directo.

Pasos para solicitar el beneficio

Los pasos para solicitar el beneficio son:

Evaluación dental : Solicitar una consulta con un profesional o centro de salud privado que tenga convenio vigente con Fonasa para el PAD Dental.

: Solicitar una consulta con un profesional o centro de salud privado que tenga convenio vigente con Fonasa para el PAD Dental. Emisión de la orden : El dentista entregará el programa de atención médica y la orden prescrita.

: El dentista entregará el programa de atención médica y la orden prescrita. Pago del bono : Acudir a una sucursal de Fonasa (o realizar el trámite en línea si está habilitado) para valorizar y pagar el copago de $110.520.

: Acudir a una sucursal de Fonasa (o realizar el trámite en línea si está habilitado) para valorizar y pagar el copago de $110.520. Inicio del tratamiento: Entregar el Bono de Atención de Salud en el centro dental antes de iniciar el procedimiento.

Todo sobre Fonasa