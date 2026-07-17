Bono PAD de Fonasa para abdomen flácido: Esto debe pagar el paciente

17 jul. 2026 - 19:00 hrs.

Las personas afiliadas a Fonasa que necesiten someterse a una cirugía para corregir un abdomen flácido pueden acceder al Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico), un beneficio que permite conocer de antemano el costo total de la intervención y el copago que deberá asumir el paciente.

Este programa contempla un valor fijo para la cirugía e incluye gran parte de las prestaciones asociadas al procedimiento, evitando cobros adicionales por conceptos como pabellón, medicamentos o días de hospitalización.

¿Cuánto cuesta la cirugía con el Bono PAD?

De acuerdo con el arancel 2026 de Fonasa, el Tratamiento Quirúrgico de Abdomen Flácido tiene un valor total de $3.583.580. Sin embargo, el paciente debe pagar un copago de $1.791.790.

Además, quienes lo requieran pueden solicitar el Préstamo Médico de Fonasa, que financia hasta el 85% del copago, equivalente a $1.523.020.

¿Qué incluye el Bono PAD?

El beneficio contempla la atención integral relacionada con la cirugía, incluyendo:

Honorarios del equipo médico.

Derecho de pabellón.

Días de hospitalización.

Exámenes de laboratorio e imagenología.

de laboratorio e imagenología. Medicamentos e insumos utilizados durante el procedimiento.

Instrumental quirúrgico.

Controles postoperatorios.

Tratamiento de las complicaciones más frecuentes hasta 15 días después del alta médica.

Fonasa establece que, para esta prestación, no pueden realizarse cobros adicionales al paciente por ninguno de estos conceptos.

¿Quiénes pueden acceder a este PAD?

El beneficio está dirigido a pacientes diagnosticados con abdomen flácido, condición en la que existe un exceso de piel y tejido en la parte inferior del abdomen, generalmente producto de una importante baja de peso o embarazos múltiples.

Para acceder a la cirugía mediante Bono PAD se deben cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:

Personas de cualquier sexo menores de 55 años con Índice de Masa Corporal (IMC) inferior a 30.

con Índice de Masa Corporal (IMC) inferior a 30. Personas de 55 a 65 años con IMC inferior a 25.

Presentar un pliegue abdominal que cuelgue al menos 5 centímetros por debajo del pliegue inguinal.

¿Quiénes no pueden acceder?

Fonasa establece algunos criterios de exclusión para este beneficio. No podrán acceder quienes presenten alguna de las siguientes condiciones: