Alerta SAE en Viña del Mar: Senapred llama a evacuar la ribera del estero Marga Marga por riesgo de crecida

17 jul. 2026 - 16:13 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó la tarde de este viernes el sistema de mensajería SAE para alertar a la población por el riesgo de crecida del estero Marga Marga, en la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso.

A través de sus redes sociales, el organismo hizo un llamado a evitar el sector de la ribera del estero Marga Marga, luego de que las intensas lluvias elevaran significativamente el caudal.

Riesgo por el aumento del caudal

La alerta fue enviada a los teléfonos celulares de las personas que se encuentran en la zona como una medida preventiva ante un eventual desborde del estero, cuyo caudal ha aumentado producto de las precipitaciones que afectan a la región.

Durante la cobertura de Meganoticias, se mostró que el agua ocupa gran parte del cauce en la desembocadura del estero, mientras que autoridades mantienen monitoreo permanente debido a que las lluvias continuarán durante las próximas horas.

¿Qué dijo Senapred?

En su publicación, Senapred informó: "¡ATENCIÓN! Por alerta de crecida, Senapred hace un llamado a evitar sector de la ribera del Estero Marga Marga en la comuna de Viña del Mar, Región de Valparaíso. Para reforzar el alertamiento preventivo, Senapred activó mensajería SAE".

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