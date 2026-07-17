"Se viene la parte más intensa del sistema frontal": Meteoróloga de Mega advierte lluvias y tormentas eléctricas en zona central

17 jul. 2026 - 15:46 hrs.

¿Qué pasó?

La meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, advirtió que el sistema frontal aún no muestra su mayor intensidad y que las precipitaciones aumentarán durante la tarde de este viernes, al menos en la zona central del país.

"Se viene la parte más intensa del sistema frontal, que va a dejar gran acumulación tanto en Curacaví como en el sector de la Región Metropolitana, la región de Valparaíso y Coquimbo", señaló.

Lluvias más intensas desde la tarde

La especialista explicó que las precipitaciones continuarán de manera intermitente, alternando momentos de menor intensidad con chubascos fuertes en cortos periodos de tiempo.

En ese contexto, precisó que las lluvias más intensas se esperan desde las 17:00 horas, cuando existe "probabilidad, incluso, de actividad eléctrica" en la zona central.

Curacaví podría sumar otros 40 milímetros

Respecto de Curacaví, donde algunas de sus calles se han visto anegadas por la lluvia, Aguilera indicó que hasta la medianoche podrían caer alrededor de 40 milímetros adicionales, los que se sumarían a los cerca de 150 milímetros ya acumulados en la comuna.

De concretarse ese pronóstico, Curacaví quedaría muy cerca de alcanzar en apenas dos días gran parte de la lluvia que normalmente recibe durante todo un año.

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