¿No se seca la ropa en invierno? La técnica japonesa que promete reducir el tiempo y evitar el olor a humedad

17 jul. 2026 - 16:11 hrs.

Con la llegada de las bajas temperaturas y las lluvias, secar la ropa dentro de la casa puede convertirse en un verdadero desafío. La humedad y la falta de ventilación suelen hacer que las prendas tarden más en secarse e, incluso, adquieran malos olores.

Sin embargo, en Japón, donde las lluvias son frecuentes y los departamentos suelen ser pequeños, existe un método que promete hacer este proceso más rápido y eficiente. Se trata de la técnica conocida como "arcoíris colgante".

¿En qué consiste la técnica japonesa?

El método recibe su nombre por la forma en que deben colgarse las prendas en el tendedero: La recomendación es ubicar las prendas más largas en los extremos y, hacia el centro, ir colocando las más cortas, formando una especie de "U" invertida o arcoíris.

Esta distribución permite que el aire circule con mayor facilidad entre la ropa, favoreciendo un secado más uniforme y reduciendo el tiempo necesario para que las prendas queden completamente secas.

¿Por qué ayuda a secar la ropa más rápido?

Además de la forma en que se distribuye la ropa, el sistema recomienda instalar el tendedero en una habitación bien ventilada y, si es posible, donde reciba algo de luz solar durante el día.

Según especialistas citados por portales inmobiliarios japoneses, esta técnica puede reducir el tiempo de secado respecto a una distribución convencional, ya que mejora la circulación del aire entre las prendas.

Otros consejos para evitar el olor a humedad

Junto con el método del "arcoíris colgante", los expertos entregan otras recomendaciones para lograr mejores resultados:

Sacar la ropa de la lavadora apenas termine el ciclo de lavado.

el ciclo de lavado. Dejar suficiente separación entre las prendas para favorecer la ventilación.

Colocar el tendedero en dirección al flujo de aire de la habitación.

de la habitación. Utilizar perchas para camisas, polerones y otras prendas, evitando que queden demasiado juntas.

En el caso de las toallas, colgarlas de manera desigual para facilitar el paso del aire.

Con estos simples cambios, es posible secar la ropa de forma más eficiente durante el invierno, sin necesidad de utilizar una secadora y reduciendo el riesgo de que las prendas queden con olor a humedad.

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