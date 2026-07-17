Minuto a minuto
Por Diego Alonzo | Nicolás Díaz
Minuto a Minuto sistema frontal: Senapred declara Alerta Amarilla en tres comunas del Maule por crecida de río
Actualización en vivo
2026-07-17 15:47:56
Hace 4 minutos
Video muestra funcionamiento de obras de mitigación en el Canal Santa Marta
El biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange (IND), compartió un video que muestra el funcionamiento de las obras de entubamiento del Canal Santa Marta, en la comuna de Maipú.
Se trata de un punto histórico de inundaciones en la capital que actualmente se encuentra controlado tras las obras desarrolladas en el sector desde el año 2024.
El alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic (FA), replicó la publicación del biministro explicando cómo funciona el nuevo entubamiento: "Es un 'by pass' que desvía agua cuando el canal alcanza su nivel máximo, evitando así su desborde".
"Aguas desviadas van por un 'tubo' subterráneo que tiene cerca de 3 veces la capacidad de llevar agua de lo que tenía el canal. Así, los desbordes en camino a Melipilla con 3 Poniente se hacen prácticamente imposibles", agregó el edil.
Así funciona el sistema de entubamiento de Santa Marta. Es un “by pass” que desvía agua cuando el canal alcanza su nivel máximo, evitando así su desborde. Aguas desviadas van por un “tubo” subterráneo que tiene cerca de 3 veces la capacidad de llevar agua de lo que tenía el… https://t.co/GpWLjDavBb— Tomás Vodanovic (@TomasVodanovic) July 17, 2026
Hace 11 minutos
Rachas de hasta 100 km/h: Actualizan "Alerta" por vientos en zonas de tres regiones del país
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile actualizó la alerta por "viento moderado a fuerte" que se registrará desde la tarde de este viernes 17 hasta la noche del lunes 20 en diversos sectores del país.
El fenómeno climático corresponde a la condición de un “sistema frontal”.
Regiones y zonas afectadas:
- Región de Tarapacá: Cordillera
- Región de Antofagasta: Cordillera Costa, Precordillera Occidental, Precordillera Alto Loa, Precordillera Salar y Cordillera
- Región de Atacama: Litoral, Cordillera Costa y sectores de valles, Pampa, Precordillera y Cordillera
Intensidad estimada del viento en Km/h
Región de Tarapacá:
Viernes 17:
- Cordillera: 70 - 90
Sábado 18:
- Cordillera: 70 - 90
Domingo 19
- Cordillera: 70 - 90
Región de Antofagasta:
Viernes 17
- Cordillera Costa: 80 - 100
- Precordillera Occidental: 60 - 80 Y RÁFAGAS DE 90
- Precordillera Alto Loa: 60 - 80 Y RÁFAGAS DE 90
- Precordillera Salar: 60 - 80
- Cordillera: 80 - 100
Sábado 18
- Cordillera Costa: 80 - 100
- Precordillera Occidental: 60 - 80 Y RÁFAGAS DE 90
- Precordillera Alto Loa: 60 - 80 Y RÁFAGAS DE 90
- Precordillera Salar: 60 - 80
- Cordillera: 80 - 100
Domingo 19
- Cordillera Costa: 80 - 100
- Precordillera Occidental: 60 - 80 Y RÁFAGAS DE 90
- Precordillera Alto Loa: 60 - 80 Y RÁFAGAS DE 90
- Precordillera Salar: 60 - 80
- Cordillera: 80 - 100
Lunes 20
- Cordillera Costa: 80 - 100
- Precordillera Occidental: 60 - 80 Y RÁFAGAS DE 90
- Precordillera Alto Loa: 60 - 80 Y RÁFAGAS DE 90
- Precordillera Salar: 60 - 80
- Cordillera: 80 - 100
Región de Atacama:
Viernes 17
- Cordillera 100 -120
Sábado 18
- Cordillera 100 -120
Domingo 19
- Litoral: 40 - 60 Y RÁFAGAS DE 70
- Cordillera Costa y sectores de valles: 40 - 60 Y RÁFAGAS DE 70
- Pampa: 40 - 60 Y RÁFAGAS DE 70
- Precordillera: 60 - 80
- Cordillera: 100-120
Lunes 20
Cordillera: 80 - 100
Heladas en zonas de dos regiones del país
Asimismo, la Dirección Meteorológica de Chile actualizó la alerta por heladas moderadas a intensas que responden al fenómeno de “alta presión fría”, que se extenderán desde la madrugada del domingo 19 de julio hasta la mañana del martes 21 de julio.
Las zonas afectadas corresponden a la región de Los Lagos (Patagonia Subandina) y la región de Aysén (Patagonia Subandina Norte, Patagonia Subandina Sur)
Región de Los Lagos:
Patagonia Subandina:
- Domingo -9 / -7
- Lunes -9 / -7
- Martes -8 / -6
Región de Aysén:
Patagonia Subandina Norte
- Domingo -12 / -8
- Lunes -12 / -8
Patagonia Subandina Sur
- Domingo -11 / -9
- Lunes -11 / -9
- Martes -11 / -9
Hace 15 minutos
El mar llegó hasta la calle: Fuertes marejadas dejan piedras y escombros en avenida de Valparaíso
¿Qué pasó?
Las fuertes marejadas que afectan a la zona central y sur del país dejaron impactantes imágenes en Valparaíso, donde el mar sobrepasó el borde costero y alcanzó la avenida Altamirano, arrastrando piedras, palos y otros escombros hasta la calzada.
El momento fue registrado en vivo en Meganoticias Alerta y mostró cómo las olas golpearon con fuerza el borde costero, obligando a restringir el tránsito en parte de la avenida por el riesgo que representaba para conductores y peatones.
Olas alcanzaron la calzada
Producto del fuerte oleaje, parte del mobiliario costero resultó dañado y la vía quedó cubierta con piedras y sedimentos arrastrados por el mar, lo que dificultó la circulación de vehículos.
En el lugar también se registraban fuertes ráfagas de viento, mientras personal de la Armada monitoreaba la situación y mantenía las restricciones para evitar accidentes.
Advierten que el fenómeno continuará
El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, explicó que, si bien la marea alta ya había pasado, el evento de marejadas seguía activo y se esperaba un nuevo pulso durante la noche.
Además, recordó que un fenómeno de esta magnitud no se observaba desde el temporal de 2015, cuando las marejadas provocaron importantes daños en la infraestructura costera de Valparaíso y Viña del Mar.
Hace 19 minutos
Senapred declara Alerta Amarilla por crecida de río en Linares, Villa Alegre y San Javier
La tarde de este viernes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla para las comunas de Linares, Villa Alegre y San Javier, en la región del Maule, debido a la crecida en el caudal de los ríos de la zona.
"De acuerdo con la información proporcionada por Dirección General de Aguas (DGA), la estación hidrométrica Río Loncomilla en Bodega ubicada justo en la confluencia de los ríos Perquilauquén con Longaví, en las comunas de Linares, Villa Alegre y San Javier, indica un incremento en su caudal, alcanzando valores de umbral amarillo, lo que supone un aumento del riesgo para la población cercana a este curso de agua", informó el organismo.
#SenapredMaule Se declara Alerta Amarilla para las comunas de Linares, Villa Alegre y San Javier por crecida.https://t.co/XZdkyx10Xz pic.twitter.com/WUau4qSMrE— SENAPRED (@Senapred) July 17, 2026
Hace 27 minutos
CGE reporta 100.576 clientes sin luz: Compañía desplegó más de 1.600 brigadas en terreno
La compañía eléctrica CGE informó que a las 14:30 horas de este viernes se mantenían 100.576 clientes sin luz en su área de concesión, los que se concentran principalmente en las regiones de La Araucanía (24.019), Coquimbo (24.882), Biobío (12.409), Maule (7.103) y Metropolitana (16.874).
La empresa ha desplegado más de 1.600 brigadas y 5.000 personas en terreno, con lo cual han recuperado más del 90% del suministro de los clientes que se han visto afectados hasta ahora (1.143.674) con motivo del sistema frontal.