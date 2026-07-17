Minuto a Minuto sistema frontal: Senapred declara Alerta Amarilla en tres comunas del Maule por crecida de río

Video muestra funcionamiento de obras de mitigación en el Canal Santa Marta

El biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange (IND), compartió un video que muestra el funcionamiento de las obras de entubamiento del Canal Santa Marta, en la comuna de Maipú.

Se trata de un punto histórico de inundaciones en la capital que actualmente se encuentra controlado tras las obras desarrolladas en el sector desde el año 2024.

El alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic (FA), replicó la publicación del biministro explicando cómo funciona el nuevo entubamiento: "Es un 'by pass' que desvía agua cuando el canal alcanza su nivel máximo, evitando así su desborde".

"Aguas desviadas van por un 'tubo' subterráneo que tiene cerca de 3 veces la capacidad de llevar agua de lo que tenía el canal. Así, los desbordes en camino a Melipilla con 3 Poniente se hacen prácticamente imposibles", agregó el edil.