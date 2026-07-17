Kast anuncia uso del 2% de emergencia para ir en ayuda de zonas afectadas por sistema frontal

17 jul. 2026 - 07:14 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast abordó el manejo que se ha tenido del sistema frontal, destacando que se anticipó el uso del 2% de emergencias para todas las zonas afectadas.

Mientras el sistema frontal continúa afectando a varias regiones del norte, centro y sur del país, el Mandatario explicó que la estrategia del Gobierno se centró en adoptar medidas preventivas antes del avance del evento meteorológico.

El 2% de emergencia

Kast realizó estas declaraciones durante una entrevista con Radio Bío Bío, mientras se trasladaba por tierra hacia la región del Biobío debido a las dificultades que el fuerte viento provocó en el Aeropuerto Carriel Sur de Concepción, donde algunos aviones no pudieron aterrizar. Según indicó, también tenía previsto detenerse en las regiones del Maule y O'Higgins, si las condiciones meteorológicas lo permitían.

En ese contexto, el Presidente insistió en que "lo más importante es la prevención" y afirmó: "Aquí decir que ya hemos tenido dos reuniones en semanas previas con los gobernadores de todo Chile y que, en base a la conversación que se tuvo con ellos, se anticipó la posibilidad del uso del 2% de emergencia. Para todas las localidades afectadas se dictó el Decreto 1212 a comienzo de la semana, eso facilita mucho a los gobernadores, que están contestes de que es una medida preventiva importante".

Balance de la emergencia

Kast también entregó un balance preliminar de los efectos que ha dejado el sistema frontal. "Hasta el momento hemos sufrido la tragedia con tres personas (fallecidas), una en la zona de Nacimiento, otra en la Región Metropolitana y la otra en Temuco, en la zona de Padre Las Casas. Una por tema de caída de un techo, otra por un tema de un rayo y la otra, lamentablemente, es el trabajador de una concesionaria. También hay una serie de personas damnificadas", señaló.

"Este es un sistema frontal prolongado, que va a perdurar todavía unos días. Lo más importante ha sido la prevención y la coordinación con las distintas autoridades, tanto políticas, electas democráticamente como los gobernadores y alcaldes, como todas las personas del Ejecutivo. Hay ministros desplegados, se han realizado los Cogrid de manera muy responsable y ordenada, y todo está siendo canalizado a través de las instituciones".

En la misma línea, valoró el trabajo de la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, de quien dijo que "ha hecho una labor ejemplar desde la institucionalidad".

El llamado para los próximos días

Respecto del escenario que enfrenta el país, Kast señaló que uno de los principales problemas sigue siendo el corte del suministro eléctrico en la zona sur debido a las fuertes ráfagas de viento. Asimismo, indicó que la prioridad es proteger a los equipos que trabajan en la reposición del servicio y mantener las medidas de autocuidado mientras persista la emergencia.

Finalmente, el Presidente sostuvo que, tras la etapa preventiva, corresponde avanzar en la recuperación de las zonas afectadas. "Estuvimos en la parte preventiva y ahora tenemos que entrar a la gestión de recuperación de las zonas afectadas, llamando sí a la cautela, a la prudencia, que es un llamado permanente de que las personas no salgan a la zona precordillerana, no vayan a los bordes costeros y que todos nos cuidemos", concluyó.

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