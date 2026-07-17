Incluye la Metropolitana: Emiten aviso por probables tormentas eléctricas en cuatro regiones del país

17 jul. 2026 - 06:37 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del gran sistema frontal que afecta varias regiones del país, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas para la jornada de este viernes. El evento meteorológico afectará a sectores específicos de cuatro regiones del país.

¿Dónde y cuándo se registrará el fenómeno?

El fenómeno se registrará desde la tarde de este viernes 17 de julio hasta la noche de la misma jornada, a raíz de una condición sinóptica de "centro de baja presión".

Las zonas afectadas en cada región son:

¿Qué significa un aviso meteorológico según la DMC?

La DMC emite avisos meteorológicos cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Según detalla el sitio web oficial del organismo, en estos casos se recomienda mantenerse informado "si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos".