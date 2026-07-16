"Estamos tratando de cuidar lo poco y nada que nos quedó": Vecinos se organizan para proteger sus viviendas en Penco

16 jul. 2026 - 20:43 hrs.

¿Qué pasó?

Con el paso de las horas, los habitantes del sector costero de Penco comenzaron a enfrentar una nueva preocupación tras el devastador paso del sistema frontal: resguardar las viviendas dañadas y las pocas pertenencias que quedaron en pie.

En Cerro Verde, una de las zonas más afectadas de la comuna, vecinos decidieron organizarse para proteger las casas que quedaron inhabitables, mientras las familias damnificadas fueron acogidas por residentes del mismo barrio para pasar la noche.

Más de 140 familias resultaron afectadas

El balance entregado durante la jornada da cuenta de 143 familias afectadas en Penco, una de las comunas más golpeadas por las marejadas, la lluvia y los fuertes vientos registrados durante el sistema frontal.

En el sector costero, varias viviendas quedaron con severos daños estructurales. Algunas incluso presentan muros inclinados y riesgo de colapso, por lo que sus habitantes no podrán regresar mientras no sean evaluadas.

"Estamos tratando de cuidar lo poco y nada que les quedó"

Ante el temor de robos, vecinos comenzaron a coordinar turnos para resguardar las viviendas desocupadas.

"En el fondo estamos tratando de cuidar lo poco y nada que nos quedó. Aquí nos coordinamos entre todos... estamos pendientes de que no les saquen las pocas cosas que les quedan", relató uno de los residentes.

Otro vecino explicó que la principal preocupación durante la noche es la seguridad del sector. "El miedo que tenemos nosotros es la seguridad. Las casas quedaron desprotegidas y andan rondando personas que no son de acá. Nos estamos organizando como vecinos para protegernos todos", señaló.

Por esa misma razón, durante la noche, personal de Carabineros ha mantenido patrullajes permanentes en Cerro Verde para entregar mayor tranquilidad a los habitantes y evitar delitos en las viviendas afectadas.

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